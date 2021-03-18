跟著邵雨薇這樣吃麥片，不胖、有飽而且好好吃！

邵雨薇在臉書分享自己吃麥片當早餐，引起很多粉絲的好奇與關注。她說自己本來就很愛吃麥片，以前都是當做宵夜來吃，但自從很認真查了麥片對身體健康有多好的資訊之後，她決定每天早上都吃麥片。認真實行了兩個月，發現有很多好處呢！

這一陣子幾乎生活在劇組裡的邵雨薇，每天的隨身包包裡固定會放一小袋香蕉，和一盒麥片便當。她說：「拍戲其實很耗體力，如果肚子餓了就亂吃，對身體很不好，所以，隨時攜帶能有飽足感的香蕉，能在正餐之外，給自己一個很好的補充。另外，就是最近這兩個月不離身的麥片盒。」

雨薇原本就很愛吃麥片，兩個月前她把吃麥片的習慣，改成每天的早餐以及下午茶，她說：「麥片屬於澱粉類，我把它放在早上吃，通常以大燕麥片當底，這就是所謂的澱粉，然後再加上一些水果乾當做配菜，就像是便當一樣。不管我拍戲多忙多累，我每天就是會為自己準備一盒麥片便當。」

之前她也很認真查過資料，一個每天將麥片當早餐的人，和不吃麥片的人，把麥片當作早餐的人，比較不容易發胖。雨薇說：「但若是你加的是含糖的玉米片或是有糖的牛奶，就另當別論了，我通常都是加鮮奶或是無糖豆漿吃。」執行了兩個月，雨薇很認真的說：「我覺得我的腸胃比較沒有負擔，而且，麥片的飽足感能幫我撐到六個小時的時間。如果肚子餓了，我會把麥片當零食吃，也很不錯。」為了維持拍戲的體力，雨薇每天也會帶維他命B群和維他命C。

如果有時間的話，她喜歡在家踩踏步機，她說：「我不習慣去健身房，我喜歡在家踩踏步機，可以一邊踩，一邊追劇，效果很好。這跟跑步機很不一樣，不知道怎麼回事，跑步機就是會讓我分心，無法一邊跑、一邊做其他的事，但踏步機就可以。」

※ BY YVONNE WANG

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