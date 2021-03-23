168好嚴格！營養師曝「不增加腸胃負擔」限時斷食法

近年「168斷食法」掀起熱潮，透過調整進食的時間，達到控制飲食的效果。不過168斷食在執行上並不容易，許多民眾不禁想問「一定要這麼嚴格嗎？」對此，營養師高敏敏也建議，可以採用循序漸進的「限時斷食法」，輕鬆達到有效控制飲食，壓力也不會這麼大。

營養師高敏敏在臉書發文表示，「168斷食法到現在還是很流行，但很多人問一定要這麼嚴格嗎？」高敏敏建議大家照著自己的生活作息，循序漸進即可，不妨可以先試試循序漸進斷食法，由「1212」慢慢到「1014」再到「168」，更輕鬆達到有效控制飲食，壓力也不會這麼大。

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用168斷食 3個多月瘦了快10公斤！

身型比例真的窈窕有致、穿衣服也從以前的暗色系變得亮眼有型✨氣色更好了❤️ 能用適合自己的方式 讓自己變得更好… 由高敏敏 營養師發佈於 2021年3月9日 星期二

高敏敏解釋，初期的「1212」就是斷食12小時，假設早上8點吃完第一餐，晚上8點前須吃完最後一餐。然後進階到「1014」斷食14小時，假設中午12點吃完第一餐，中午12點～晚上10點這期間可進食。最後就是嚴格執行的「168」斷食法，假設中午12點吃完第一餐，晚上8點後就不可進食。

高敏敏強調，限時斷食的主要目的在改善現代人吃宵夜、外食、三餐不定時、晚餐太晚吃、熱量過剩營養不均等問題，透過時間的限制，將食物集中在一天幾小時內吃完，空腹的時間長、有利脂肪燃燒。斷食時身體進入分解模式，讓平常大魚大肉的外食習慣能有休息的時間、不再增加腸胃負擔。

因此除了限制進食時間，還有4要點必須注意：

1.進食時，要選對的食物！不能亂吃。拒絕高糖、高油、加工食品，選擇蒸煮滷烤的天然食物。

2.吃東西時，78分飽就好，不要暴食狂吃、徒增負擔…也是不會瘦的。

3.多喝水幫助代謝，有時候「覺得餓」可能是口渴了…很多食物裡也含有水分，都可以算在每日水量裡頭。

4.挑出最適合自己可執行的時間。

高敏敏最後也呼籲大家，「減肥不是一時，健康飲食跟生活模式是一輩子。會發現健康美麗不是為了別人，最先受益的是自己」。（編輯：倪浩軒）

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