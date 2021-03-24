許瑋甯分享維持好身材的關鍵秘訣！「只吃６分飽、水果只在早上吃」

許瑋甯一路以來嘗試過很多減肥方法，曾經一天只吃一餐、只吃流質食物、甚至斷食一整天不吃東西，但這些激烈的手段雖然有效，卻非常不健康，效果也很不穩定，最後她終於找出一套方法，成功瘦了10公斤，並且持續維持到現在。

詢問許瑋甯維持好身材的關鍵是什麼？她想了一下，「吃對時間，多運動，就是這麼簡單。」

許瑋甯表示， 「早餐一定要吃，午餐也要吃，但5:30以後我就不吃東西了，這是我自己一路以來總結下來適合我的方式，但不見的適合其他人，因為有些人晚餐可能還是要吃一點，不然會胃痛。有的時候工作特別累，我晚上也還是會喝點褒湯，但是水果跟澱粉就不會碰，因為水果是糖分，最好在早上吃。」

即便早餐和午餐，許瑋甯也不會盡興的亂吃，通常都只吃六分飽。

把運動融入生活裡

除了飲食嚴格控制，許瑋甯更是想盡辦法把運動融入生活當中，只要能走路就不要坐車，盡量讓自己步行，或是騎腳踏車，能走樓梯就不坐電梯，順便訓練大腿跟屁股的肌力。

或是洗碗的時候，拿一個板凳放在旁邊，洗碗擦乾後，站上板凳放碗，再下板凳拿碗，這樣重複放完東西後，就做完一套【登階運動】。

吹頭髮的時候，則是坐著把腳抬起來，腹部用力【鍛練核心】，這樣10分鐘下來也會很有感覺。

在家裡運動競賽是日常

許瑋甯分享平時和家人也會一起做運動，「我現在覺得運動真的是最好的減肥方法，我之前會做瑜珈和皮拉提斯，練核心和拉筋，現在在家裡，因為表弟表妹很多，我們沒事就會開始比賽，選擇一個運動，看誰可以做的久。」

像是比賽深蹲，我們會3個人面對面呈一個三角形，抱著大桶的水壺，夾著連續做50下，因為互相盯著對方的動作有沒有標準，還要憋笑，無形中就還訓練到腹肌。

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※ BY YOYO SU

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