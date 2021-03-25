瘦手臂、消除掰掰肉！坐著就能練，每天４分鐘tabata激瘦燃脂操

手臂連接到腋下、後背那一部位的脂肪是最難消除也最讓女孩頭痛的，不但會讓手臂看起來又粗又厚，還會影響穿衣服的美觀。跟著４分鐘tabata瘦手臂操每天練，在家也能練出少女手臂線條。

手臂上的掰掰肉是許多人的煩惱，尤其到了夏天，想要穿無袖衣服卻又擔心露手臂，到底該怎麼辦！健身教練認為，加強肱三頭肌的鍛鍊可以加強手臂線條更加勻稱，如果自身體脂量較高的人，需要再配合有氧運動，像是快走、慢跑、跳繩等等，幫助全身減脂效果會更顯著！除此之外，平時也要注意飲食，少吃炸物、零食、飲料，長期堅持下來一定能看到改變。

Tabat間歇訓練是「運動20秒，休息10秒，如此做8個循環，一共4分鐘」，短時間、高強度的訓練，對於減脂和肌肉、心肺耐力的提升反而比長時間運動更有幫助，因此，我們整理了以下３組專門針對手臂的４分鐘tabata激瘦燃脂操，平常追劇時跟著練，站著、坐著都可以跟著練，每次選擇一支影片重複做４-６次，絕對會感受到手臂脂肪炸裂的快感。

瘦手臂操1

瘦手臂操2

瘦手臂操3

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

「你的生活習慣是在囤脂還是減脂？」營養學專家分析：30歲後，體重不減反增會有危險

手臂再粗也能迅速細一圈！茵茵私下傳授「3招」在家就能瘋狂擊退掰掰袖！

體脂少20%，3年不復胖！韓人氣網紅分享8個飲食關鍵

每天6分鐘，消除手臂後側蝴蝶袖、核心訓練瘦小腹

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。