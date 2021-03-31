七種超級食物幫你排毒消水腫！還能幫你減重，並且保證你活力充沛

想要減重、身體健康、並且活力充沛。以下七種健康排毒超級食物可幫助你，消除水腫、重新恢復活力，並且在一周內減去1公斤！然後接下來你想持續多久，都依你高興。
1.杏仁醬
這種抹醬所含的纖維質可降低你吸收吃進去的卡路里，使這些熱量都排出體外。
2.羽衣甘藍
實驗顯示，這種蔬菜的維生素C可加速脂肪燃燒，此外，它可以啟動身體天然的解毒酵素，有助於防止肺癌及胃癌。
3.黑色巧克力
巧克力所含的抗氧化物有助於降低人體內的壓力荷爾蒙可體松cortisol（後者與腹部脂肪有關），並改善體內循環，使皮膚散發光澤。
4.橄欖油
以橄欖油的不飽和脂肪酸取代奶油的飽和脂肪，可使你精力充沛，並活化燃脂基因。
5.櫻桃
這種水果好比天然的能量炸彈：櫻桃所含的花青素（Anthocyanin）可幫助肌膚將糖類轉化為能力，它還有褪黑激素，這種荷爾蒙有助於規律睡眠。
6.優格
一般優格及希臘優格都有的益生菌能幫助消化。優格的鈣質則可加速脂肪消解，並阻止脂肪的堆積。
7.藍莓
藍莓可說是神奇藥丸，它有豐富的纖維素可從消化道排出脂肪。此外，藍莓還有能加速脂肪燃燒的抗氧化物。
※ BY SABRINA LEE
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