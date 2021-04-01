▲好身材是靠「勤勞」而來！韓國女星【身材管理】必做到的10大原則。（圖／IG @lalalalisa_m、@yejunghwa）

好身材是靠「勤勞」而來！韓國女星【身材管理】必做到的10大原則

隨著「韓風」興起，螢光幕前韓星個個身材苗條，纖長美腿讓人超羨慕，但想擁有像韓國女星般的完美身材，應該維持什麼樣的生活？韓國女星崔貞媛的妹妹崔貞珉，透過多年來貼身觀察姊姊及其他知名藝人管理身材的飲食習慣，加上自己營養料理師的專業背景，出版《跟著韓國女星這樣吃》一書為大家解密。

作者崔貞珉認為，韓國女星的好身材是靠「勤勞」而來，她觀察他們飲食其實跟一般人沒什麼兩樣，唯一不同的是，她們比其他人稍微勤奮些，生活很規則，不會暴飲暴食，如此而已。而所謂的勤勞也就是維持良好的生活習慣，因此崔貞珉也在《跟著韓國女星這樣吃》本書中提出10個減肥應有的態度：

一、先消除壓力，才能事半功倍

因為身體一旦承受壓力，新陳代謝就會跟著降低，使得減肥效果大打折扣。想在短時間內減肥成功的人，往往比較容易產生龐大的壓力。建議一週中六天照減肥食譜來用餐，另外一天則盡情享受想吃的東西，這也是一種消除壓力的方法。

二、有技巧地採取低鹽飲食計劃

「重口味」絕對是減肥的敵人，但沒有鹽味的食物又很快就會吃膩。因此，如果要保持減肥效果，飲食中還是要有一點鹽分，在可能實現的範圍內適度採取低鹽飲食計劃，才能維持身體的正常活動，也可減輕壓力。

三、適度運用好的替代方案

吃下一整碗的米飯會有飽足感，使得食欲降低，但相對的，身體也吸收到不少熱量。如果貿然減少飯量，並不是聰明的做法，不妨改吃以白米和蒟蒻1：1比例煮成的蒟蒻飯。

四、錯誤的生活習慣是肥胖的推手

良好的生活習慣才能造就苗條身材，我們無意間的許多行為，都會使身體增胖，像是一邊用餐一邊看電視就很容易導致食量大增；或是增加活動量也非常重要，畢竟每天特地花兩小時到健身房去流汗的人應該不多吧。既然如此，不妨就養成平常多活動身體的習慣吧！

五、早餐是減重學的必修學分！

有規律地用餐，才能造就苗條身材。早餐是一天三餐中最重要的一餐，依據調查，如果吃過早餐，當天午餐、晚餐的食量會相對減少。相反的，如果沒吃早餐，即使吃了午餐和晚餐，也經常不太有飽足感，因此會再找披薩、漢堡之類容易發胖的食物來補充。

六、每天寫飲食日記

Jolin蔡依林《養瘦》中也有提到，大家可以利用小筆記本，記錄自己當天吃過的食物。寫飲食日記對於沒有每天親手記錄習慣的人來說，可能很麻煩。建議不妨利用手機的照相功能，只要在吃東西之前拍下食物的照片，晚上睡覺前再按照日期，將照片存到電腦的「飲食日記」資料夾中，也能達到記錄的效果。

七、多喝水

根據研究結果，只要每天喝6到8杯水，就能達到減重的效果。有人說自己光喝水也會胖，其實這不是發胖，而是水腫。水的熱量是零，不會發胖，多喝水可以使體內累積的廢物較容易排出體外，好處很多。因此，即使不是為了減重，平常也應該多喝水。

八、每天運動10分鐘

每天花10分鐘輕鬆運動一下，雖然和每天做2小時激烈訓練比起來，運動量小之又小，可是運動10分鐘是任何人都可以輕鬆做到的，而且因為是根據自己的能力來進行，所以能夠持之以恆，也不會有痛苦的感覺而討厭運動。

九、不要常吃調理包食品

現在調理包食品很普遍，方便、快速又美味，但其實調理包食品添加許多化學調味料，除了容易造成水腫之外，還會出現體內廢物堆積的現象，對減肥和身體健康都沒有幫助。

十、將食材以單人份量方式分開裝袋

事先將每餐食材加以適量分開裝袋，以一人份量裝袋，或是選擇使用小碗盤及筷子，可以預防自己不知不覺中攝食過量，也能減少浪費食物，並放慢吃飯速度，達到減重效果。這些生活小習慣日積月累下來，就會發揮加乘效果。

來源：時報出版

※ BY YOYO SU

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