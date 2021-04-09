好想瘦肚子！意想不到可以消除「腹部脂肪」的10個妙招

小腹肚子胖真的很困擾，很多人即使四肢瘦，腹部也容易累積脂肪、長贅肉，想要消除「腹部脂肪」，除了運動其實養肝也很有效，養肝跟腹部脂肪有何關聯，以下詳細說給大家聽。

根據研究腹部是人體最先堆積脂肪的部位，也是脂肪最後消失的地方，一般人都是肚子容易胖，肚子也最難瘦。很多人不知道「肝臟」和消除腹部脂肪息息相關，「肝臟」是體內負責排毒和燃燒脂肪的重要器官，因此給予肝臟所需養分可以讓你和「腹部脂肪」說再見，下面整理出10個跟「養護肝臟」有關的瘦肚妙招。

1.零食改吃枸杞乾或堅果乾

平時隨身攜帶枸杞乾在身邊，嘴饞的時候來幾顆，它富含β-胡蘿蔔素具有強化肝臟、自然排毒的功效。堅果富含鎂、鉀、鐵，可以清除體內毒素還能幫助你降低生病感染的風險，是健康瘦身的零食。

2.蘋果是減重好夥伴

蘋果醋可以防止脂肪儲存在體內，是快速減肥的法寶之一。平時也能在溫水裡加上幾片蘋果、檸檬、蜂蜜、肉桂，達到健康瘦身的目標，小蘇打飲料也是另一種減重好夥伴。

3.浴鹽

加一匙浴鹽在泡澡水裡能消水腫、排除多餘的水分，讓你看起來更加苗條，擁有纖細的身材。再加上幾滴葡萄柚精油可以幫助血液循環。

4.早餐改吃水果燕麥奶昔

水果奶昔是減重的好夥伴，放四分之一杯燕麥進果汁機，有助於增加飽足感，同時減少80%吃零食的機會。甜菜富含抗氧化劑、維生素B能幫助排毒，增加體內一氧化氮含量，讓你一整天都好精神。

5.泡生薑澡

在中國和印度的傳統料理中新鮮的生薑是成見的成分，它可以有效提高身體熱量、排毒。泡澡時加入生薑可以加速身體毒素排出。

6.多喝茶

茉莉花茶可以加速脂肪燃燒，因為花茶通常具有綠茶基底，能消除自由基同時加速新陳代謝。

7.攝取維他命C

橘子富含維他命C能消除體內多餘的毒素，增強體力，讓你擁有健康強壯的身體。

8.多吃白豆（white beans）

添加白豆在湯、沙拉、義大利麵、奶昔裡，它富含大量的纖維質、蛋白質可以穩定血糖，並抑制觸發飢餓的感覺。

9.攝取富含酶的蔬菜

花椰菜、甘藍等富含酶的蔬菜可以增強肝臟排毒的功能，使器官集中精力在脂肪燃燒的過程，達到瘦身的效果。

10.加熱薑黃

薑黃其中的活性成分薑黃素能讓肝臟燃燒脂肪的能力提升47%，將它加入熱茶中，和蜂蜜、少量的柳橙汁混合，就是一杯好喝又瘦身的法寶。

※ BY YOYO S

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

「你的生活習慣是在囤脂還是減脂？」營養學專家分析：30歲後，體重不減反增會有危險

體重過重時值得一試的４個飲食建議：在限定的時間內飲食、低碳飲食、利用蛋白質效應…

風靡日本的「減脂瘦身湯」，滿足想瘦又怕餓的你。

韓人氣健身女王dasolmom_大方分享！不復胖，十個一直瘦的關鍵習慣。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。