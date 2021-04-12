陳妍希曝光「超有感減肥餐」！嬰兒肥消風、滿滿膠原蛋白令人稱羨

女星陳妍希2011年以電影《那些年，我們一起追的女孩》中，沈佳宜一角成為家喻戶曉的「國民初戀」，2016年與大陸男星陳曉結婚後，生下兒子小星星，升格人母的她身材依舊保養得宜，令網友相當羨慕。經常在社群網站與粉絲互動的陳妍希，昨（11日）曬出自拍照和開工時必吃的水果餐。

昨（11日）陳妍希在IG分享一張自拍照，只見照片中的她，穿著一襲白色連身洋裝，臉上畫著精緻的妝容，看起來氣色相當好，接著下張是桌上分別擺著木瓜、奇異果、紅心芭樂的照片，對此，陳妍希表示：「今天是開工日，開工的時候我就不愛吃蛋白質，感覺會很想睡，水果餐就是我的標配啊！」透露自己平常就愛吃水果當作是工作餐。

陳妍希分享的照片曝光後，網友紛紛到文章底下留言：「水噹噹」、「超美美」、「羡慕滿滿膠原蛋白」、「哇哇哇！女神好漂亮的，好美」，但也有網友好意提醒她，水果糖分很高請適量。日前陳妍希參與《乘風破浪的姐姐2》時，曾因為體重引發熱烈討論，在錄影初期曾公布真實體重數字，還表示「不瘦十斤（5公斤）不換頭像」，但最後沒有達標，並撒嬌求網友放過。

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