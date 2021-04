好身材其實不需要瘋狂運動！Melody透露早晚養成這個好習慣，不用太累、身材反而更好了

身兼名人、時尚媽咪、人妻等多重角色,Melody殷悅每每出現總是散發無限光采,彷彿對生活有著源源不絕的能量,令人忍不住好奇她美麗又充滿活力的秘密。

該熱鬧的時候絕對不清閒,該安靜休息時也絕對不讓自己做人太累。

剛過完41歲生日的Melody殷悅,透露要年輕自己有三大原則,第一個就是永保少女心!「生日當天我一打開簡訊,發現大家祝我生日快樂的下一句就是身體健康,當下心想,難道我已經到了只注重健康的年紀了嗎?」所以生日當天,她和朋友玩到12點半才回家,「該熱鬧的時候就不要清閒;但該要休息、安靜的時候,你就不要強迫自己太累,尤其是社交方面,不用為了滿足別人累到自己。」懂得收放自如,適時SAY NO,正是Melody三十跨四十,卻越活越自在的原因。

我今天41了,我很喜歡現在的自己!我仍然有夢想,女人有夢想就會有目標讓自己進步,每一天會讓自己過的很有意義!我喜歡現在的自在,我不會想去改變別人對我的看法,我只會盡力把自己該做的做好。祝所有的摩羯座Happy Happy Birthday,活出最好的自己!by Melody時尚媽咪臉書

比起瘋狂運動!學會適時放鬆,修復身體,曲線反而變的更美。

三十歲時Melody奮力運動,跳繩、拳擊什麼都來,非要飆汗到全身肌肉酸痛才願意停止,一個禮拜最少也會運動三四天,但現在的她運動菜單變了,慢慢加入瑜珈和皮拉提斯,同時也愛上伸展和滾輪,「每天早晚我都會做15分鐘的伸展操,包含一些簡單的動作,例如:下犬式、嬰兒式,之後搭配滾輪,讓身體的修復放鬆。」多了這早晚15分鐘,Melody發現自己的身材反而變更好,曲線更苗條,重點是身心靈也跟著放鬆,「其實我們不需要把身體搞這麼累,才能得到我們想要的,身體需要用很久很久,適時的修復才能細水長流。」

運動讓我學到慢下來,這也是我想跟二十歲的自己講的話,叫她不要急,得失心不要這麼重,因為you will get there,所有你想要成就的、所有你想要達成的目標,you will get there,不要急,take your time!

肌膚不出大亂子,一瓶好的乳霜是保養關鍵。

最後,維持年輕的祕訣絕對少不了保養,Melody認為女孩該從15、16歲就培養保養的意識,「我媽媽就是在這個年紀,提醒我該保養了。」到現在,她認為最重要的保養一步就是乳霜,「肌膚所有的養分都要透過它來封存。」她推薦肌膚之鑰的精質乳霜、「今年它剛好推出第八代,它的質地非常像奶油、抹在肌膚上就像雲朵一般輕盈,吸收力非常好、一點都不會黏膩。另外,它的修復配方非常有口碑,現在環境那麼差,肌膚容易不穩定,但只要有精質乳霜,就不擔心肌膚會出大亂子。」

※ BY JASMINE LEE

(完整文章請看VOGUE.com)

延伸閱讀

好身材3大原則,小S 徐熙娣親自示範私藏拉筋「瘦身操」

痘痘到底該擠破?還是用遮瑕膏掩飾好呢?皮膚科專家為你解答!

「吃魚比吃肉好?優格比牛奶好?」這6個飲食建議,讓你改掉過往的飲食觀念

減醣飲食、168斷食、綠拿鐵!想瘦下來一定要嘗試的10大減肥關鍵字

更多精彩報導,詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。