好身材其實不需要瘋狂運動！Melody透露早晚養成這個好習慣，不用太累、身材反而更好了

身兼名人、時尚媽咪、人妻等多重角色，Melody殷悅每每出現總是散發無限光采，彷彿對生活有著源源不絕的能量，令人忍不住好奇她美麗又充滿活力的秘密。

該熱鬧的時候絕對不清閒，該安靜休息時也絕對不讓自己做人太累。

剛過完41歲生日的Melody殷悅，透露要年輕自己有三大原則，第一個就是永保少女心！「生日當天我一打開簡訊，發現大家祝我生日快樂的下一句就是身體健康，當下心想，難道我已經到了只注重健康的年紀了嗎？」所以生日當天，她和朋友玩到12點半才回家，「該熱鬧的時候就不要清閒；但該要休息、安靜的時候，你就不要強迫自己太累，尤其是社交方面，不用為了滿足別人累到自己。」懂得收放自如，適時SAY NO，正是Melody三十跨四十，卻越活越自在的原因。

我今天41了，我很喜歡現在的自己！我仍然有夢想，女人有夢想就會有目標讓自己進步，每一天會讓自己過的很有意義！我喜歡現在的自在，我不會想去改變別人對我的看法，我只會盡力把自己該做的做好。祝所有的摩羯座Happy Happy Birthday，活出最好的自己！by Melody時尚媽咪臉書

比起瘋狂運動！學會適時放鬆，修復身體，曲線反而變的更美。

三十歲時Melody奮力運動，跳繩、拳擊什麼都來，非要飆汗到全身肌肉酸痛才願意停止，一個禮拜最少也會運動三四天，但現在的她運動菜單變了，慢慢加入瑜珈和皮拉提斯，同時也愛上伸展和滾輪，「每天早晚我都會做15分鐘的伸展操，包含一些簡單的動作，例如：下犬式、嬰兒式，之後搭配滾輪，讓身體的修復放鬆。」多了這早晚15分鐘，Melody發現自己的身材反而變更好，曲線更苗條，重點是身心靈也跟著放鬆，「其實我們不需要把身體搞這麼累，才能得到我們想要的，身體需要用很久很久，適時的修復才能細水長流。」

運動讓我學到慢下來，這也是我想跟二十歲的自己講的話，叫她不要急，得失心不要這麼重，因為you will get there，所有你想要成就的、所有你想要達成的目標，you will get there，不要急，take your time！

肌膚不出大亂子，一瓶好的乳霜是保養關鍵。

最後，維持年輕的祕訣絕對少不了保養，Melody認為女孩該從15、16歲就培養保養的意識，「我媽媽就是在這個年紀，提醒我該保養了。」到現在，她認為最重要的保養一步就是乳霜，「肌膚所有的養分都要透過它來封存。」她推薦肌膚之鑰的精質乳霜、「今年它剛好推出第八代，它的質地非常像奶油、抹在肌膚上就像雲朵一般輕盈，吸收力非常好、一點都不會黏膩。另外，它的修復配方非常有口碑，現在環境那麼差，肌膚容易不穩定，但只要有精質乳霜，就不擔心肌膚會出大亂子。」

※ BY JASMINE LEE

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