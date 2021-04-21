找回10年前的川字線！徐若瑄靠168斷食法　增肌減脂練出傲人腹肌

46歲、身材總是保持完美的鋼鐵V徐若瑄，在經過1個月的增肌減脂後爆瘦6公斤，還練出傲人川字線，除了分享早餐喝油和168飲食法，她是怎麼辦到的呢？

久未自信穿上中空露肚裝的Vivian徐若瑄，大方露出努力一個月獲得的完美川字線，她坦承距離上次擁有腹肌的時期是推出《狠狠愛》，距離現在約莫10年前了。而歷經生產回歸，即便產後快速瘦身，徐若瑄依然感嘆，「生產後的女人要回去原本的線條要付出很多，就算一直都有健身習慣，還是很難有川字線身材。」

為了重新擁有完美腹肌，徐若瑄近一個月努力忌口和運動，不但快速甩掉6公斤，整個人更是瘦了一圈，緊實的肌膚和體態讓徐若瑄看起來更加年輕！

早餐橄欖油加醋，中午蛋白質、蔬菜為主

一直都有在實行168斷食法的徐若瑄，早上起來都喝一匙橄欖油加幾滴醋當作早餐。「好的油可以先包裹住你的胃，其他8小時吃壞的油比較不會吸收進來。」喝油前可以先喝一大杯溫水，橄欖油還可以促進排便，幫助新陳代謝 ，她笑說：「我每天早上喝下去都會很滿足，這個習慣我可以持續一輩子。」喝完橄欖油，徐若瑄會選擇深焙的黑咖啡，既沒有熱量又不傷胃。

中餐則以水煮蛋、毛豆、花椰菜、雞肉和魚為主，她說：「吃膩了就交換著吃，水煮蛋膩了就荷包蛋，雞肉膩了就吃魚。」如果覺得清燙食物沒有味道，可以加點松露海鹽。

水果如果要吃的話，只能選擇芭樂

每週跑步６天，重訓３天

想要有好身材就必須增肌減脂，除了靠飲食減脂，也不能免除運動增肌。徐若瑄一直都有運動的習慣，為了讓腹肌更加顯現，更是安排一週跑步６天，重訓３天。除了運動之外，她也嘗試了Emsculpt的增肌減脂設備，「雖然本來就有健身、重訓的習慣，但有川字線真的很難，這個療程能讓新陳代謝加速，做運動的效果會加乘。我也想帶我媽媽去做，因為它可以幫到內臟脂肪，這是一般運動不到的。」徐若瑄一個月做了8次Emsculpt療程，一次30分鐘。

體重機上的數字不重要，重要的是身體的線條感

嘗試增肌減脂的人都知道，體重數字已不是重點，當肌肉量增加，體重雖然不變，但體態卻會差很多。徐若瑄也認為，不健康的瘦是沒有意義的，雖然認真執行增肌減脂，但她已不在意體重數字。且經過1個月辛苦的日子，徐若瑄也會適時的犒賞自己，「偶爾的放縱是OK的，一個星期一次，放鬆自己。」如果偶爾想喝點酒放鬆、紓解壓力可以選擇熱量最低的Taquila （龍舌蘭），一杯只有60卡。

保持好心態，一切自然就好

對徐若瑄來說心態才是重點：

行為都是跟著心態走，想要什麼樣的身材，得先有想要變美的心態。

許多藝人在意的年齡問題在她眼裡不過是雲淡風輕，在經歷過結婚、生小孩等大事的徐若瑄說人生非常短暫，一切自然就好，珍惜並開心面對每一段人生過程。已經在戲劇、電影上有所成就的她想把重心轉回歌唱上，想挑戰小巨蛋、準備新歌。她還開玩笑地說：「MV都拍了，有可能會露肚子喔，哈哈趁它還在的時候趕快展現，因為不知道它還會存在多久。」

※ BY YOYO SU, ANN PENG

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