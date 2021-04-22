許瑋甯練出結實腹肌！親自傳授最有效的3種「船式」變化

許瑋甯示範，練腹肌最有效的3種「船式」變化！

擁有好身材的許瑋甯，時常分享自己運動的過程和運動後的成果，最顯著的成果就是讓人驚嘆的「腹肌」。許瑋甯表示，一直以來她都是以瑜珈和皮拉提斯鍛鍊身材，每次運動都是一個半小時起跳，前面先熱身，接著開始訓練腹部、大腿和手臂，最後配合有氧和彈力帶練屁股和肌耐力。「一定要先讓身體熱起來，熱量才會開始消耗，只運動一個小時是不夠的。」

一開始，許瑋甯也專注在練腹肌，先練出腹肌，接著練「下腹肌」，再來練「腰線肌肉」，利用各種姿勢動作，針對腹部各種不同區域，才會有今天這個完美的作品。

許瑋甯分享，練腹肌最有效的3種「船式」變化，每次訓練都要一次做完這三輪，「這個動作每次做完我都沒力氣講話！」瑜珈船式大家應該不陌生，身體呈現V型，上半身離地約45度，雙手往前，全身只靠肚子用力。

第一輪，腳彎曲，腳掌著地，上身離地，吐氣往前數20下。

▶️影片示範：

第二輪，雙腳伸直，與地板平行，上身離地，吐氣往前數20下。(這個最累)

第三輪，雙腳往上，角尖指向天花板，上身離地，吐氣往前數20下。

除了運動之外，許瑋甯飲食上仍保持17點後不進食，但早餐儘量吃，中午避開澱粉，少吃炸物和重口味的食物，其他都吃。若真的晚上有約會聚餐，白天的時候就少吃一點，分配熱量。

※ BY YOYO SU

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