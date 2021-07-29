吃素不等於健康減肥！還會越吃越胖？營養師揭「5大地雷」：炒太油、重鹹熱量高

近年吹起一股茹素飲食的風潮，越來越多人因為宗教、環境等因素開始提倡吃素，且一般咸認為吃素也對身體比較健康。但正妹營養師高敏敏就指出，其實吃素不等於健康減肥，若吃得不對，吃素反而會越吃越胖，更分享了吃素容易誤踩的「5大地雷」。

高敏敏表示，吃素越吃越胖的5大原因如下：

1.素肉加工過度

素肉常用黃豆、蒟蒻、穀類等再加工製成。

2.蔬菜炒太油

為口感好吃，常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等。

3.蛋白質品質差

蛋白質是身體主原料，動物、植物的必需胺基酸種類不同，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，很容易讓胺基酸不全面讓身體無法健康運作！

4.脂肪酸不平衡

長期好油壞油比例失衡，身體易發炎更容易肥胖、水腫。

5.重鹹重甜熱量高

常用糖醋、紅燒、醬料來調味，高糖會轉化成脂肪囤積、高鈉易水腫！

另外高敏敏也分享了健康吃素的必學小撇步：

＃深色蔬菜＋菇藻，維生素更充足。

＃豆類＋穀類，蛋白質更均衡。

＃多原型、少加工，避免加工素肉食品。

＃多食材種類，增加獲取各營養素及植化素機會。

＃用油常變化，烹調油應視烹調方式交替使用。

＃適量補充核果類，豐富油脂可以補充人體所需熱量，像是腰果、杏仁等核果類都很不錯。

高敏敏最後強調，「只要好好掌握正確吃素的觀念與訣竅，相信一定能做一個健康的素食朋友！」（編輯：倪浩軒）

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