不邪惡的澱粉！吃義大利麵有助減肥　一週攝取3.3份可甩掉0.5公斤

常常聽人說，減肥不能碰澱粉，還要避免攝取碳水化合物，然而根據最新研究發現，吃義大利麵有助減肥！有專家近日在加拿大多倫多聖麥可醫院St. Michael’s Hospital進行了一項新研究。此研究將2,500名受試者分成兩組進行對照實驗，其中一組人，一週攝取3.3份義大利麵；另一組人，則是食用其他替代性的碳水化合物，例如米飯、馬鈴薯、白吐司。每位受試者在實驗開始前後，都進行了體重、BMI值、體脂肪和腰圍的測量。研究結果顯示，那些食用義大利麵的人，體重真的減輕了，且平均約減去半公斤。儘管減重幅度不大，但這項結果卻令專家十分驚訝，因為此研究最初的目的，是要探討碳水化合物之所以會讓人變胖的原因。

此外，專家建議採用低升糖指數飲食Low Glycemic Index Diet來維持身體健康，並重申，與其盲目跟從最新的飲食潮流，還不如好好觀察事情的真相。專家表示：「這個研究結果很值得重視，在現在一面倒向『碳水化合物是減肥的敵人』的社會潮流中，許多人因為這項迷思而養成了錯誤的飲食習慣。因此，期望透過這份出乎意料的研究結果，讓更多人知道碳水化合物其實並不邪惡，尤其千萬別減少攝取義大利麵。」

事實上，這並不是第一個發現義大利麵似乎有助減重的研究。2016年，澳洲穀物和豆類營養協會Grains & Legumes Nutrition Council就曾以9,341名澳洲受試者的研究結果，提出義大利麵所含有的穀物成份，並非是使體重增加的有害因素。另一項義大利進行的研究（共有23,000名受試者接受實驗）也曾指出，只要適量食用義大利麵，就不會變胖。

說了這麼多，吃義大利麵能幫助減重的原因到底是什麼？相較於白米飯、白麵包等高升糖指數的食物來說，義大利麵屬於低升糖指數食物，就如同豆類和燕麥，不會一下子就使血糖迅速上升。也就是說，當人們攝取這些低升糖指數食物時，由於在人體中消化得較慢，因此會以較有效的方法被人體所吸收。不過，儘管現在知道可以放寬心好好享受義大利麵，但千萬別以為光靠吃義大利麵就可以達成你的減重目標。想減肥，還是得乖乖配合運動才行。

※ BY YOYO SU, CHEN CHEN WANG

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