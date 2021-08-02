「8杯水減肥法」曾風靡一時，近來又再度翻紅，不少人都清楚「水」必須喝夠，才能幫助身體新陳代謝，不過，對於近來讓日韓女性為之瘋狂的「喝水時間表」到底有沒有效果，營養師高敏敏就表示，8杯水減肥法若是搭配168斷食法，瘦身效果會更加顯著，並且透露「3種人」不適合。

營養師高敏敏表示，有網友相當好奇8杯水減肥法到底有用嗎？事實上「8杯水減肥法」是指，每天在8個固定的時間，喝一杯約250毫升的水，不用特地改變其他生活或飲食習慣，就可以成功減肥，排除體內多餘脂肪。

但高敏敏認為，多喝水當然是好事，但也不是每個人都適合，或是每天吃大餐，光靠喝水就能甩肉的。而她也接著曝光這8杯水到底該何時喝。

第一杯 起床

起床後→代謝養顏

第二杯 9:00

工作前→提高專注力

第三杯 11:30

飯前→飽腹墊胃

第四杯 13:00

飯後→幫助消化

第五杯 15:30

下午→減少疲勞

第六杯 17:30

晚餐前→緩解飢餓感

第七杯 19:00

飯後→助消化代謝

第八杯 21:00

睡前→避免血液濃稠（頻尿者可減量）

高敏敏特別提醒，這些水分的攝取並非含糖飲料、濃茶、調和果汁、濃咖啡等，「除了含糖過多會造成脂肪囤積之外，濃咖啡因也會讓身體排出更多的水份」，高敏敏建議，「這個方法要搭配均衡的飲食或現在很流行的168斷食雙管齊下，促進身體代謝才會看到效果」。

不過，高敏敏也表示這「3種人」要特別注意，第一，像是「腎臟病患」需要限水的情況，並不適合喝太多水；第二「胃潰瘍、消化不良」的人，飯前飯後喝水建議間隔一小時，才不會導致消化不良；最後則是「頻尿」的人，睡前的水份不要攝取過多。

最後，高敏敏也貼心提醒，「每人每天還是要至少補充1500-2000cc的水，每日水份才足夠」，而最近天氣越來越熱，也可以多吃含水量高的蔬果，像是西瓜、黃瓜、冬瓜等，補充水份也補到纖維跟維他命。（編輯：郭佩蓉）

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