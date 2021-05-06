減肥必養成的15個小習慣 「豆渣粉+優格」瘦身法讓腸胃更順暢

日本減重名醫工藤孝文曾經推廣一個月激瘦6.2公斤的「綠茶咖啡減重法」引起許多人效法，最近他又在新書《改變人生！豆渣優格瘦身法》中推薦了「豆渣粉+優格」的瘦身飲食，好吃又讓腸胃順暢，成功讓腰圍減去32cm。

來自日本福岡的工藤孝文醫師發現，來減重門診問診的人，都會說是自己「運動不足」或「原本就是肥胖體質」。不過，這是重大的錯誤想法，那只是藉口而已。遭遇饑荒的人，有肥胖的嗎？所以會變胖，其實很單純，就是因為進食過量而已。

工藤孝文醫師認為，擅用膳食纖維、益生菌，不需忍耐不吃、不用刻意控制食量只要調整飲食生活，度過增加「瘦身賀爾蒙」和「纖瘦菌」的生活，任何人都能變瘦。一旦變瘦，心情會變得積極正向，也能改善身體的不適，身心同時都能變健康。而且，你的人生將從此改變。而食用「豆渣＋優格」就能增加益生菌、纖瘦菌，讓腸道非常順暢，尤其豆渣粉在肚子裡膨脹起來，因此可延長飽足感，對於減重很有效果。

《改變人生！豆渣優格瘦身法》一書中，除了分享多種「豆渣優格」的美味食譜，同時也建議想要減肥一定要養成以下15個好習慣：

1.想變瘦務必要吃早餐

2.與其限制熱量，不如限制醣分

3.先吃膳食纖維，最後再吃醣類食物

4.早上喝果昔很危險！水果最好整顆吃

5.每一口食物咀嚼30下

6.主食選擇白色的不如選擇褐色的

7.睡前4小時不進食

8.必須有充足的睡眠

9.把思考模式從「1星期瘦1kg」，改為「1天瘦50g」

10.萬一進食過量，48小時以內重新調整食量即可

11.如果要喝啤酒的話，第1杯選擇無酒精啤酒！

12.甜食最好在上午10點～下午4點之間吃

13.讓頸部後方保持冷卻，即可燃燒脂肪！

14.不上健身房，而是在日常生活中積極活動身體

15.無法忍耐不吃時，就在鏡子前吃

來源：台灣角川《改變人生！豆渣優格瘦身法》／作者： 工藤孝文、堀知佐子

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

風靡日本的「秋葵綠茶」真的能減肥嗎？

體重過重時值得一試的４個飲食建議：在限定的時間內飲食、低碳飲食、利用蛋白質效應…

15天看到成效！每天10分鐘【無平板腹部操】跟著百萬健身網紅練出平坦腹部

韓人氣健身女王dasolmom_大方分享！不復胖，十個一直瘦的關鍵習慣。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。