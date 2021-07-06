打不到疫苗也能增加免疫力！一張圖看懂防疫怎麼吃 營養師曝「6大飲食關鍵」

全台民眾對於新冠肺炎（COVID-19）疫情感到相當擔憂；而面臨疫情升溫的狀況，更是要做好防疫，對此，營養師高敏敏就表示，保護力就從「吃」做起，並分享6大飲食關鍵，直言「增加自己的免疫力也非常重要」。

營養師高敏敏分享了「6大飲食關鍵」，第一「攝取各種不同顏色的蔬菜水果」，蔬菜水果中的植化素對人體有保護作用，例如黑色的菇類裡的多醣體能調節免疫功能；橘紅色蔬果，包括紅蘿蔔、黃甜椒、番茄等的維生素A的作用能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線，阻止細菌、病毒入侵身體。建議一天要吃2-3碗各色蔬菜、2-3顆全頭大小的不同種水果，其中富含的維生素、礦物質、植化素也都跟免疫功能息息相關！

第二「優質蛋白質」，蛋白質是構成細胞（尤其白血球和抗體）主成分，若當長期蛋白質攝取不足或品質低下，會增加感染細菌、病毒的風險。建議每人一天需要吃5～8份蛋白質，大約是一個半左右手掌大小及厚度，最好平均從動物性及植物性兩種來源攝取。而「植物性蛋白質」的來源有豆類、豆腐及豆製品；「動物性蛋白質」的來源則有瘦肉、雞肉、魚肉、海鮮、奶類、雞蛋等。

第三「澱粉選全穀雜糧」，未精緻的雜糧裡有豐富的維生素B群和各種礦物質、膳食纖維，尤其維他命B2、B5、B6、葉酸對維持細胞黏膜健康，以及製造抗體等免疫功能有益。建議每天三餐的澱粉中最少吃一碗糙米飯、五穀飯或搭配燕麥，來取代精製白米飯、白麵條、白麵包吐司等。

第四「優酪乳、優格」，補充好菌，可以調整、改善胃腸道健康、調節免疫，減少罹病機會！且優酪乳等發酵的乳製品是牛乳發酵後的產物，會把多數容易造成敏感的乳糖轉成乳酸，也能讓乳品的營養分解成小分子更好吸收。人體有約70%的守衛兵都在腸道，因此腸道「好菌多壞菌少」、「菌相平衡」真的很重要。建議每天喝1~2瓶250毫升的優酪乳（或小盒優格），再透過其他食物像是納豆、韓式泡菜（在發酵過程中亦會有好菌產生）。另外，記得吃好菌的同時，也要攝取蔬菜、水果、全穀根莖類，裡頭的膳食纖維和寡糖，是益生菌的食物，能幫助腸道內益生菌的生長。

第五「吃Omega3好油」，Omega-3有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡。但是Omega-3是我們人體無法自行製造的，必須從食物攝取。建議每周吃三次深海魚類，例如：鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚，每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

第六「多吃辛香料食物」，大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜等辛香類食物，有殺菌、強化免疫系統的作用，不論生吃或熟食皆宜。建議每天吃2~3顆大蒜、半顆洋蔥、幾截蔥段，或多放在料理中，有助於提升免疫力。最後，高敏敏也提醒，在非常時期，從飲食方面增加保護力是很重要的。（編輯：郭佩蓉）

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