你的胖不是胖！47歲林熙蕾擇食取代節食　「消腫神器」取代一餐澱粉量

47歲林熙蕾雖然螢幕作品不多，但從社群媒體上、可以看出她的身材依舊維持在彷彿少女般的20歲狀態，她最近開通小紅書帳號，她也不吝嗇分享自己對體態、飲食、運動的管理方法，以下Ｖ編幫大家整理出林熙蕾的瘦身祕訣，值得女孩試試…..

三餐飲食原則公開，用擇食取代節食

懷孕時林熙蕾閱讀到《擇食》這本書，開始了解到「擇食比節食」更重要，到現在她依然遵循「擇食」的原則。一日三餐都要吃到蛋白質、蔬菜（或水果）、澱粉，以下是她分享可以吃的飽又不會胖人的一日三餐原則。

1.水果只在早餐吃，搭配火鍋燙肉片（可以沾點醬油）

2.下午四點以後不吃水果和葉子類的蔬菜，因為這些食物性寒，吃了容易造成水腫。

3.晚餐多吃根莖類蔬菜（茄子、花椰菜、荷蘭豆、四季豆、高麗菜）

消腫甜湯「茯苓蓮子紅豆」

很多時候你的胖不是胖，而是水腫，林熙蕾推薦自己的消腫神器「茯苓蓮子紅豆湯」，可以加上適量的糖，記住裡面的料一定要全部吃掉，才會有消水腫的功效，這些料也可以取代一餐的澱粉量。

早起一杯薑汁

許多女生都有寒性體質的困擾，這時候早上起來喝一杯薑汁可以暖和身體，但切記有胃病和嚴重上火的人不要喝，同時薑汁也不能晚上喝，每天早上舀一勺薑汁大約10ml或一塊薑汁冰塊，加上適量黃糖和100c.c.的熱水就可以了。

【薑汁製作步驟】

1.將老薑去皮、切塊

2.加水後榨成汁，濾渣

3.放到鍋裡煮滾後放涼

4.裝入玻璃瓶或坡離保鮮盒冷藏，也可以冷凍做成薑汁冰塊

Tips 不能用塑膠容器裝，會和薑汁產生化學反應

一週四次運動，Barre練核心

除了飲食均衡，林熙蕾強調要維持身材運動很重要，如果是新手、剛開始可能提不起勁，這時不妨找朋友一起進行比較有動力，現在林熙蕾早上送完小孩上學後就會運動1-2小時。她最近愛上Barre，它是將芭蕾和皮拉提斯結合的一種運動，可以鍛鍊核心肌群、體態優美。她還分享一週運動菜單給大家參考，其實只要持之以恆的運動，讓它成為生活的一部分就不會覺得辛苦了。

林熙蕾的一週運動菜單：

星期一：休息

星期二：網球

星期三：Barre

星期四：皮拉提斯

星期五：循環訓練(練心肺功能)

週末：休息

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※ BY JASMINE LEE, ANN PENG

（完整文章請看VOGUE.com）

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