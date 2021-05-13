絕對有感！陳庭妮分享「消除假胯寬」3祕訣　臀部、下半身肉肉都消失

為了拍《火神的眼淚》增重，又為了拍下部電影減重的陳庭妮，雖然不特別忌口，鹹酥雞、泡麵照吃不誤，也能靠健身來達到瘦身效果，她特地分享3個日常運動、飲食的習慣給大家。

陳庭妮在《火神的眼淚》中飾演女主角徐子伶，身為隊裡唯一的女消防員，陳庭妮為戲增重，但身為演員的她又必須為下部電影減重，對於維持體重和體態的方法她有自己的方式。只要靠持之以恆的運動和對的飲食習慣任何人都能瘦下來。

1.吃清淡點，早上吃地瓜、水煮蛋、雞肉

為了拍戲，陳庭妮說她的飲食變得清淡，雖然不會特別忌口但口味確實都變淡很多。和朋友聚餐也會盡量點清淡的食物，早上在家會吃水煮蛋、地瓜、雞肉。她說：「我吃清淡和健身不是為了減肥，而是讓精神、心情、身體變好。」所以她也可愛的透露平時也會吃鹹酥雞、泡麵，「那是很療癒的一件事。」

為了身材而什麼都不吃，會影響到自己的心情。

2.少吃麵、戒奶

聽了營養師建議的陳庭妮開始減少吃麵的頻率，「吃麵容易水腫，下半身也容易胖。」她說她的確有感受到少吃麵的效果，還有最近發現後背、臉上開始長痘痘，尋求醫生後開始戒奶，因為奶會觸發一些過敏機制，所以平時愛喝拿鐵的陳庭妮改喝美式咖啡，而痘痘真的就變少了。

3.練臀部可以改善體態，持之以恆的運動不可少

下半身比較容易有肉的陳庭妮，為了改善臀部、大腿的肉，非常努力的練臀部、練腿，健身菜單一週至少2次，一次2小時，包含肌肉放鬆時間，她說：「女生本身容易翹腳、穿裙子走路內八，為了不曝光之類的問題，腳會往內，這樣以人體構造來說骨盆就會往外，久而久之就會脂肪堆積。」為了改善這狀況，她會用彈力帶練螃蟹走路、重訓，讓肌肉把骨頭拉回正確位置。此外，她推薦深蹲和TRX也非常有效，都適合女生。

女生應該要追求每次都要做滿，而不是撐到一個極限，結果姿勢不對受傷。

當然對的運動菜單很重要，不過持之以恆才是瘦的關鍵，就算工作太忙，她還是會在睡前拿出瑜伽墊練棒式、仰臥起坐、抬腿。

你必須讓身體知道說我沒有偷懶，它就會維持在一個好的狀態。

※ BY YOYO SU, ANN PENG

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