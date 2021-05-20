隨著年齡增長，你的體重卻逐漸增加，體型漸漸走樣。「我是過了三十歲之後，才突然開始發胖⋯⋯」、「我到了五十歲之後，身材才突然走樣⋯⋯」，但其實這些都不是事實。你並不會「突然」開始變胖，或是「突然」身材走樣，而是長年在「某件事」的積累之後，才開始發覺自己的體重及身材出現變化而已。

所謂的某件事，就是身體「萎縮」了。 你的身體會因為各種動作及姿勢，導致不斷萎縮。例如你在看手機時脖子會縮起來，長時間坐辦公桌腰部會縮起來，一直站在廚房做家事雙腳會縮起來。高齡者的後背會拱起，身高會變矮，正是因為身體萎縮起來的關係。究竟身體萎縮與體重及身材有何關聯呢？

不管怎麼減肥都沒用的原因： 試想，你萎縮的身體就像一件皺巴巴的襯衫，不管再怎麼努力運動、再怎麼戒口節食，都會不斷遭受復胖的挫折打擊。你應該先將襯衫燙回平坦的狀態，讓各部位回歸「零位」，抑制身體的萎縮狀態才能獲得事半功倍的結果。

奇蹟的「零位訓練」（Zero Training）能活化伸展萎縮，使身體各部位回歸到原始正確的位置，增強代謝循環，使身材達到健、瘦、美的理想狀態。由於身體各個部位的位置很難靠自己看得一清二楚，因此請「側身」站在鏡子前，或用手機的自拍功能，確認以下五大部位的零位：

1.頸部：從後腦勺至肩膀呈現筆直的垂直狀態，肩膀位於耳朵正下方。

2.肩膀：手臂位於耳朵正下方，雙手中指指向大腿內側。

3.背部：從後腦勺至肩膀，呈現筆直的垂直狀態。

4.腰部：腹部比胸部凹陷，而且不能過度後仰。

5.腳趾：腳趾用力張開，腳底呈弧形。

當上述五個部位回歸至零位，身體會以最自然的姿態放鬆抵抗重力，耳朵、肩膀、手肘、手腕、膝蓋、腳踝與地面呈現垂直的一直線，以最有效率的方式支撐全身。這時站姿會以腳跟為重心，走路時不會有沉重的腳步聲，不會對身體造成衝擊，全身感覺有如長出羽翼般輕盈。

此外，整個人會變得修長纖細，拉提修飾下垂部位。也會因為運動到深層肌肉，而鍛鍊到體幹深部，使血液循環變好，加速排出老廢物質，提高基礎代謝的消耗量，變成即使不刻意減肥，身體也能自己持續燃燒脂肪的體質。

透過「零位訓練」把身體萎縮拉開後，有以下好處：

◎增加基礎代謝，鍛鍊核心體幹，打造持續燃燒脂肪的易瘦體質。

◎拉提身形，使下垂歸位，腹部變平坦，臀線提高，身高變高。

◎改善五十肩與駝背，全身各部位不再痠痛。

◎運動深層肌肉，使血液循環變好，排出老廢物質，活化氣血。

◎擴展體內間隙，使身體的水分增加，抗老回春。

◎釋放壓力，改善睡眠，活化記憶力，使身心皆神清氣爽。

◎透過改善姿勢，體態變得優雅美麗，身形自然緊實窈窕。

「零位訓練」體驗者的感想： 「一週內我的體重掉了2公斤，腰圍減了2公分，令我驚為天人。」 「我的裙釦往內扣了兩格，身體變得好輕盈，腰圍少了7公分，能夠穿上好看的衣服了！」 「我不會腰痛了，而且還能長距離步行。」 「我的肩頸不再感覺沉重，終於能夠好好入眠了。」 「沒想到54歲了身體還能出現轉變，讓我重拾自信。而且淺眠情形有所改善，感覺全身充滿活力。」 「之前我曾經用激烈的無醣減肥法瘦了15公斤，但沒多久就復胖了，體重還比以前更重。經過4週「零位訓練」後，我的腰圍和臀部都戲劇性地變小了，身材和減了15公斤的時候差不多，還穿得下最瘦時期買的洋裝。」

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

好身材3大原則，小S 徐熙娣親自示範私藏拉筋「瘦身操」

怪胎謝欣穎肚子零贅肉！每天必喝「黑豆水」養出平坦小腹

「吃魚比吃肉好？優格比牛奶好？」這６個飲食建議，讓你改掉過往的飲食觀念

減醣飲食、168斷食、綠拿鐵！想瘦下來一定要嘗試的10大減肥關鍵字

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。