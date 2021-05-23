▲日本有1名美女ヤナマリ在1年內瘦了30公斤，從原本150公分、72.6公斤瘦成腹肌女，只靠飲食控制和Switch健身環，相當厲害。（圖／翻攝自Instagram）

隨著夏天即將到來，不少剛度過春節和冬天的人都在苦惱該如何面對充滿泳衣、沙灘和陽光的夏天，因此開始思考減肥妙招。日本有1名美女ヤナマリ在1年內瘦了30公斤，從原本150公分、72.6公斤瘦成腹肌女，只靠飲食控制和Switch健身環，相當厲害。

根據日本媒體《ねとらぼ》報導，該名美女表示自己食量驚人，經常1個人吃3人份的食物，因此體重自認為很驚人。直到去年10月，34歲的她決心開始減重計畫，並且分成「限制糖份」、「無氧運動」和「有氧運動」三大部份。因為她評估自己難以減少食量，因此她將糖分攝取控制在一天50克內，並以肉、魚、蛋等蛋白質取代熱量，並且採取少量多餐的方式，一天會有8餐，但都因為不會有過度飢餓感而不會暴飲暴食。

運動方面，她則選擇任天堂switch的健身遊戲「健身環大冒險」與「Fitness Boxing」，分別做為無氧與有氧活動，並且說明要強化身體哪個部位，可以用健身環內的哪些項目做訓練。

靠這兩大招數，ヤナマリ在今年4月時已瘦出腹肌，且體重掉至45.5公斤，搭配上模特兒臉蛋，讓人相當驚豔。不少網友聽說她的故事之後通通變成粉絲，她也不吝嗇於個人社群平台上分享她成功瘦身的勵志經驗。

原文自四方報