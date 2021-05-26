2週成功甩掉3.6公斤！一日一碗「瘦肚湯」　小腹不知不覺變平坦！

相信很多上班族都有一樣的困擾，下班後疲累不堪，懶得煮晚餐，所以每天晚上都以微波食品草草解決，沒想到體重就這樣一天天增加，便秘、水腫之苦也隨之而來。日本人氣減重專家藤井香江就針對這樣的飲食模式，設計出早上隨意吃、晚上喝一碗「瘦肚湯」的減肥法。她自己實驗，居然在兩個禮拜內成功甩掉之前怎樣都減不掉的3公斤！看到這心動了嗎？快一起加入「瘦肚湯」的行列。

【瘦肚湯】2大關鍵

1、選擇搭配含有高維生素B群的食材，能燃燒卡路里，像是櫛瓜、堅果等等。

2、瘦肚湯加入豐富大量的蔬菜，其食物纖維可排除腸道毒素、抑制血糖上升避免發胖，蔬菜的抗氧化力可擊退肥胖！

【瘦肚湯】一日飲食方程式

1、早上「空腹」喝果汁

2、中午「隨心所欲」的吃

3、晚上喝「配料豐富」的瘦肚湯

4、循序漸進擁有「易瘦體質」

【瘦肚湯】湯底的製作方法

六大最佳蔬菜，只需要切一切再煮一煮，深藏蔬菜營養魔力的神奇減肥湯就大功告成了！冰存起來也OK！低卡又能隨意變化的美味減肥湯，保證你怎麼吃都吃不膩。

洋蔥……2顆（大的）

紅蘿蔔……1條（大的）

高麗菜……1/4顆

白蘿蔔……1/4條

青花菜……1個

小番茄……5～8顆

蒜頭……1瓣

生薑……1小塊

昆布（6cm）……2片

水……150ml

鹽……1/2小匙

【作法】

1、不愛吃蒜頭的人可省略不用。使用軟管包裝蒜泥、薑泥時，蒜頭需要1小匙（2～3cm），生薑需要1大匙（4～5cm）。

2、上述份量無法一次裝進鍋裡時，請分二次熬製湯底。

3、也十分推薦使用在水中泡發的蘿蔔乾1袋（30g）來取代白蘿蔔。

4、如果想保持青花菜的鮮豔色澤，請於熄火前三分鐘再加入步驟2的鍋中。

5、水溶性維生素B群並不耐熱，加熱後食材體積會縮小，雖然維生素多少會流失一些，還是能大量食用。

【作法】

1、將洋蔥、紅蘿蔔、高麗菜及白蘿蔔分別切成1.5cm的塊狀。青花菜分成小朵、蒜頭、生薑切薄片。

2、將步驟1的蔬菜、小番茄、昆布及水倒入鍋子，再將鹽撒在所有食材上。蓋緊鍋蓋後以中火加熱，待湯汁沸騰後轉小火煮約三十分鐘。注意昆布要先泡水。

3、熄火，直接悶煮約十分鐘就完成了。

用電子鍋來煮，按下按鍵就能輕鬆完成！

1、將蔬菜全部切成大塊。

2、將除了鹽以外的材料全部倒入電子鍋中，再撒入鹽，接著以「白米」模式煮。昆布須放在底層。電子鍋容納不下時，可分二次煮，或是將青花菜、高麗菜及小番茄另外用微波爐等器具加熱至軟為止。

3、從電子鍋取出，放涼後再切成適中大小。

【瘦肚湯食譜1】磯香海苔湯

瘦肚湯湯底……1杯

烤海苔……1片

雞高湯粉……1/2小匙

水……150ml

長蔥（切成末）、麻油……各適量

【作法】

1、將烤海苔用手撕成適口大小，把長蔥和麻油以外的材料倒入耐熱容器中，包上保鮮膜，以微波爐加熱約二分三十秒，再攪拌均勻。

Tips：海苔先用火烤過再加入湯中，風味更佳。

2、依個人喜好在步驟1的材料中加入長蔥和麻油。

3、生薑按摩：利用生薑按摩法來打擊肥油，只要將生薑搗碎、混上粗鹽，在肚子周圍搓揉，揉紅後，再薄薄敷上一層，利用保鮮膜包裹10分鐘後清洗，再塗抹潤膚霜，天天做就可以告別「小腹婆」。不過要特別注意，異位性皮膚炎、濕疹、過敏性膚質皆不宜用生薑按摩，腹瀉或月經來潮時也不宜使用。

【瘦肚湯食譜2】蕈菇湯

瘦肚湯湯底……1杯

金針菇……1/2包（撕開）

雞高湯粉……1/2小匙

水……150ml

檸檬、長蔥……各適量（皆切薄片）

【作法】

1、將檸檬和長蔥以外的材料倒入耐熱容器中，輕輕包上保鮮膜後，以微波爐加熱約二分三十秒，再攪拌均勻。

Tips：也十分推薦使用瘦身效果佳的舞菇及滑菇！

2、依個人喜好在步驟1的材料中加入檸檬和長蔥。

【瘦肚湯食譜3】菠菜湯

瘦肚湯湯底……1杯

沙拉用菠菜……2株（撕碎）

雞高湯粉……1/2小匙

水……150ml

白芝麻粉、黑胡椒……各適量

【作法】

1、將白芝麻粉和黑胡椒以外的材料倒入耐熱容器中，輕輕包上保鮮膜後，以微波爐加熱約二分三十秒，再攪拌均勻。

Tips：使用澀味較少的沙拉用菠菜，即可省去事前處理步驟，而且生吃也OK！

2、依個人喜好在步驟1的材料中加入白芝麻粉和黑胡椒。

出處：《晚餐改喝瘦肚湯，2週瘦3.6公斤》作者 / 藤井香江（Huzii．Kae）， 出版社 /出實文化

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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