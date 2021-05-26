藍心湄「美腿養成」全靠媽媽！「這款鞋」絕對不能穿，打赤腳也不行

藍心湄教主早在她16、17歲的時候就出道了，以唱跳歌手起家的她，擁有一雙無人能敵的美腿，除了藍媽媽的天生好遺傳之外，藍媽媽更是千叮嚀萬交代呵護藍心湄的一雙美腿。

很早就是發片歌手的藍心湄，在華語歌壇上樹立了許多獨特風格，藍媽媽在她的心目中，就是一個超級凶巴巴的老太婆，很嚴格，也超級愛擺臭臉。不過就是因為很年輕的時候就出道，就開始化妝什麼的，嚴格的藍媽媽，就會很要求藍心湄，每次工作結束之後，就要趕快把臉上的妝通通快速地卸除乾淨。

她說：「以前那個時候，也沒有專門的卸妝產品，我都是一瓶冷霜用到底，可以用來卸妝、按摩，也可以用來塗抹保養肌膚。」藍媽媽都很叮嚀我要把彩妝卸乾淨，以免傷害肌膚。不過，還有一點，藍媽媽可是嚴格到不行，就是她對我要穿的鞋子，可是挑剔的很。

她說：「從小，我媽媽就不讓我穿夾腳拖，因為夾腳拖在走路的時候，會不經意讓大拇指和第二個腳趾頭用力，長期下來，腳趾頭關節就會變形。」還有，像大家在家會打赤腳，但藍媽媽也不准藍心湄在家打赤腳不穿鞋，因為腳板也會變得不好看。

另外，除非為了工作特殊需要，藍媽媽也規定藍心湄不能穿太高的高跟鞋，鞋子也要注意足弓的角度，這些都會影響雙腳和雙腿。藍心湄很自豪自己的雙腳雙腿，從來沒有很刻意的保養，卻都能維持很美很健康的體態，都是因為藍媽媽嚴格的規定才養成的。

藍媽媽除了嚴格規定這些之外，她會開餐廳，也是因為藍媽媽相當會做菜，餐廳裡的廚師都是跟媽媽學做菜的，藍心湄說：「我媽媽年輕的時候，可以叼著一支菸，喝著紅酒，然後一邊做菜，能切出完美的蔥絲，一下子就完成滿漢全席，最厲害的是，不管她喝的再多，切絲都不會切到手。」

嚴格又很兇的藍媽媽，發起脾氣很火爆，但一下子就好了，在藍心湄心目中，她是最棒最偉大的媽媽。

※ BY YVONNE WANG

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