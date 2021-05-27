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5個必學動作讓你挽回「緊實腹肌」，不用仰臥起坐也能瘦肚子！

shutterstock_292612502▲不需做仰臥起坐，五個動作讓你大方秀出迷人小腹！（圖／Shutterstock）
文 : VOGUE

節慶大餐吃太多，腹部囤積脂肪怎麼辦，想要挽回緊實腹肌就來試試這五個動作，而且不需做仰臥起坐，訓練方法卻不是人人都知道，五個動作讓你大方秀出迷人小腹！

第一個動作：滑步

工具：滑盤，亦可手持長毛巾代替

1、用手肘支撐至平板式，身體保持撐住。（如使用滑盤，記得確認腳是站立於滑盤的正中央以免滑落

2、身體與地面平衡，然後將膝蓋帶向前至胸前，同時吐氣

3、切記要用腹部的力量將臀部抬高，而不是大腿肌

4、接著將雙腳後推，記得全程縮緊腹部，運動到下腹部底層

5、重複動作，亦可雙腳打開、合併、單腳交互練習

▲不需做仰臥起坐，五個動作讓你大方秀出迷人小腹！（圖／VOGUE提供）

第二個動作：“Around the World”腹部核心肌群訓練

1、以手肘及膝蓋著地撐起身體

2、將膝蓋抬起前彎，用另一隻手點到膝蓋，同時吐氣

3、然後回到原本位置，保持相同高度重複動作

4、更進階可以搭配啞鈴，保持點到膝蓋的簡短律動

第三個動作：平板式扭轉

1、持手肘支撐、腳尖著地的平板式位置

2、伸展腰部，臀部左右來回移動

3、再回到平板式位置，與地面平行

4、開始隨著音樂扭動往上及往下，自由擺動扭轉

第四個動作：Hydrant Hinge

1、持平板式位置：臀部朝向地面，兩膝著地，縮緊小腹

2、停留並穩住這個姿勢然後帶進你的膝蓋側彎

3、離地往後抬起，並儘量停留多點時間

4、吐氣並推上去，回到抬起位置，重複吐氣推上

5、雙腳交替動作

第五個動作：側邊平板式

1、側伸單手支地，肩膀超過胸部保持為一直線

2、向上抬起腳然後反轉至前方做弓箭步

3、將手放在膝蓋上，然後再回到剛剛的姿勢

4、姿勢完成後坐下，再重複動作

5、兩邊交替

 

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

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本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

Tags : 仰臥起坐小腹脂肪腹肌訓練

VOGUE
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