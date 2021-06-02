168斷食法+211餐盤！減重名醫輕鬆甩掉20公斤，5大必收藏吃不胖原則

減重名醫宋晏仁從89公斤到72公斤，甩掉將近20公斤後一直沒有復胖，飲食遵守168斷食法和211餐盤，讓你不僅能吃飽也能瘦，還能越吃越瘦，趕快記下名醫的秘訣吧！

瘦身減脂一直是現代人追求的終極目標，但是想要有好身材，飲食控制總是讓人又愛又恨。其實你也可以吃得飽又吃的瘦，減重名醫宋晏仁分享自己親身實測，遵守168斷食法+211餐盤，就能輕鬆減重，一路從89公斤減到72公斤的他現在就幫大家解答減重飲食的要點。

如何做到168斷食法？

最近168斷食法已經從明星、朋友、網友那推薦的人盡皆知了，其實所謂的168斷食，就是每天有16個小時空腹、只留8小時內進食。這樣的間歇性斷食確實可以讓你瘦，因為空腹時間達16小時，多出的時間，身體就會進入「脂肪燃燒」模式。

但是每天都依照168斷食法確實很困難，有時候也會遇到減重停滯期，所以宋醫師並不是天天都這樣做，週日和孩子一起他會正常吃三餐，那時候就要吃飽，禮拜二、三、五、六用168，禮拜一和四只吃一餐，也就是204斷食法，一天只有一餐吃東西，剩下20小時斷食。實施204斷食法的前一天，醫師建議大家可以吃個很好的晚餐，讓營養和飽足感延續到隔天，依照這樣的飲食法不僅能吃又能瘦，何樂而不為呢？

宋晏仁醫師的一週飲食法：

星期一：204斷食

星期二：168斷食

星期三：168斷食

星期四：204斷食

星期五：168斷食

星期六：168斷食

星期天：正常吃三餐

什麼是211餐盤法？

減重一路走來，從來沒有餓過的宋醫師說「211餐盤法」是他必遵守的飲食關鍵。

「211餐盤法」來自哈佛大學研究的健康餐盤，就是控制你的食物攝取，「每餐攝取蔬菜、蛋白質、澱粉的比例分別是2：1：1。」這個比例是根據自己的食量來訂，一個盤子裡一半裝蔬菜，¼ 全穀類，¼ 蛋白質。這是一個溫和的飲食法，就算是孕婦、小孩也能吃，因為並沒有營養的缺失。

不吃甜食、注意進食順序

珍珠奶茶、蛋糕之類的甜食都要避免，就算是半糖都不行，在減重時能甜食就是一個炸彈。進食的順序也很重要，先吃蛋白質再吃醣類，血糖上升的速度會減緩，所以吃飯的時候先吃肉類再吃澱粉、主食才是正確的飲食順序。

少量多餐不能減肥

宋醫師一語驚醒夢中人的說：「少量多餐的人都瘦不下來。」這是因為當你高頻率的進食，食物中如果有含有糖，你的血糖會不斷的上升又下降，這樣起伏過大的波動並不會讓你減重。所以別再相信什麼少量多餐，那只是給你藉口吃更多的東西！

早餐不是必須的

從歷史上來看吃早餐的習慣是從工業革命那時流傳下來的，因為要配合工廠的工作時間，所以才有一日三餐的習慣。甚至我們不乏聽說「早餐要吃的像皇帝。」這種口號。其實根據英國研究，一定要吃早餐是減重的一個迷思，因為研究結果顯示早餐和減重並沒有關係。

經過宋醫師的解答想要減重的你其實也可以很輕鬆的做到，168斷食能降低胰島素及血糖，讓升糖素出動進而燃燒脂肪，而211餐盤法可以控制蔬菜、蛋白質及澱粉的攝取量，讓你的減重更快速也更有效，所以現在就開始這項減重計畫吧！

※ BY YOYO SU, ANN PENG

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