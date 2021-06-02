每天10分鐘！不用花錢上健身房　「5個必學動作」在家就能瘦手臂、拉長小腿線條！

▲想運動一點都不難，只要在家每天花上10分鐘，無須健身器材，徒手就能改造身體線條！（圖／Shutterstock提供）

健身好難、健身房好遠、會員費用好貴，各式各樣的理由阻擋了你運動的意願？想運動一點都不難，只要在家每天花上10分鐘，無須健身器材，徒手就能改造身體線條！

1、登山者

將雙手撐在地板上，肩膀位於手的正上方，將膝蓋盡量接近胸部，肚臍內縮維持下背部放鬆。速度可自由調節，重點在於暖身讓心跳加速。

2、腳踏車捲腹

背部貼於地面，將雙手繞到頭後方，動作時膝蓋應盡力往肩膀靠攏，才能訓練到核心肌群與肩部肌肉。

3、伏地挺身+側支撐式

標準伏地挺身(若太困難可將膝蓋點地作為支撐)，起身時將一隻手往上伸出，身體轉向側面。若轉身時無法支撐，可將腿分開增加支點。

4、波比跳

雙手撐地，雙腳向內收後垂直跳起，此動作能訓練全身肌肉。

5、上肢訓練

此動作可額外準備兩個水壺增加重量。將單腳曲起、肚臍內收、肩膀重心向後以保持身體平衡。將雙手曲起、抬起肩膀、將手上舉並壓迫背部肌肉，然後將雙手往上推、拉回、合起、放下。

以上五個動作共做兩個回合，第二回合能適量增加難度，運動總時長約十分鐘。只要3首歌的時間就

能達到運動效果，趕快跟著影片動起來！

※ BY YOYO SU, GAIL HSU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

每天30分鐘，把握「在家運動也很有效」的4個原則！（附上8個適合居家運動的教學影片）

體重過重時值得一試的４個飲食建議：在限定的時間內飲食、低碳飲食、利用蛋白質效應…

風靡日本的「減脂瘦身湯」，滿足想瘦又怕餓的你。

超簡單5招打造女神姿態！核心、站姿、脊椎一次鍛鍊，不用任何器材隨時都可練習

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。