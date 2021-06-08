每天運動健走，身材卻毫無進化，體重沒有增加，肚子的肉卻越來越多⋯⋯今天介紹人氣Youtuber周六野 Zoey累積7百萬觀看次數的「腰腹」運動，真正幫大家練到重點、效果立見、成就感上升！

在中國健身界相當有名的健身達人周六野zoey，超黝黑的混血兒外型，完美體態加上正面積極的心理素質深受女孩喜愛，從小在深圳長大的她，畢業後就在國外發展，在美國拿到私人健身教練的認證，在她的Youtube頻道中有一段5分鐘在家瘦腰運動，很多人留言嘗試一個月就能虐出馬甲線，有小腹困擾的女孩必須試試。

另外，有鍛鍊過腹部的女孩應該有發現，上腹部瘦的很快，可是肚臍眼下面的小肚子卻非常頑固，馬甲線上面出來了，下面總是若隱若現？周六野 Zoey的另一支影片就專門針對下腹部，趕走小游泳圈。讓肚臍眼以下的小肚子也變得緊實起來。

最後除了運動，還有很多生活習慣會讓肚子變大，周六野 Zoey表示這其實不是胖，而是腹脹胃脹，她列出幾點生活習慣，改正就能看到成效與改變。

1、不吃太多，不吃太快，比如每口嚼20下

2、減少納鹽攝入

3、多喝水，或是薑茶、檸檬水、枸杞水

4、少吃生蔬菜或慢慢的增量

5、不用吸管喝水。

6、少吃不耐受（易產氣）食物。

7、運動減壓。

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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