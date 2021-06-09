在家追劇也能輕鬆瘦！日本美體大師傳授「美身塑體操」　再也不用靠修圖！

防疫期間，大家待在家裡的時間變長，雖然也想跟著影片做些核心運動或瘦身鍛鍊，但居家辦公加上一堆家事要處理，不去學校的孩子也需要照顧，那麼無妨趁著空檔來做些身體的校正和舒緩。

日本美體大師森拓郎是健身教練、彼拉提斯指導員、整體師、美容矯正師。他於2009年在東京惠比壽創立「rinato」（加壓訓練&彼拉提斯）工作室，指導塑身與瘦身。豐富的經驗讓他不限於運動範疇，會從各種角度發想獨特塑身法，是不少人氣女星、時尚模特兒的指定教練，也是塑身美體書暢銷作家。他的《30歲起這樣吃，代謝好就不難瘦》《30歲起輕鬆練！穿衣好看免修圖塑體操》《30天穿上緊身褲》等，已累計熱銷破百萬冊。

在他的《30歲起輕鬆練！穿衣好看免修圖塑體操》書裡，有些是能夠在居家生活日常就可以做的體操，一起來看看吧。

在家裡也可以做的美身塑體操─客廳、廚房、浴室、床上換衣服、鋪上瑜伽墊……這麼專心投入地做美身塑體操當然很好，但更重要的是加強熟悉隨時隨地做操的要訣，這樣會更快養成習慣。在家裡的各個角落，或是在做家事、看電視的時候，都可以邊操作看看。

客廳─隨時隨地美身塑體操

就坐的同時拉伸臀部，矯正髖關節繁忙家務時久站、辦公時久坐，長時間維持同樣的姿勢，髖關節的動作就會變得不靈活。在越來越少使用臀部肌肉的生活中，也過分強化了自己的身體習慣。在做家事的空檔，或是用餐後，坐在椅子上就可以伸展臀部深處的肌肉。

廚房─隨時隨地美身塑體操

做家事時或零碎時間，勤做伸展變小臉。臉部的塑體操不需要動手，只要動動嘴巴周圍即可，所以做家事時或是空檔時間都可以輕鬆進行。一邊擦盤子、一邊等烤肉，或是保養皮膚前後等，一天可以進行好幾次，就能擁有俐落的臉部線條囉。

浴室─隨時隨地美身塑體操

利用終結一整天疲勞的沐浴時間，同步調整姿勢讓肩膀回復正確位置！洗澡時間能療癒一整天的疲勞，浴室是能讓身心靈都煥然一新的地方。肌肉暖和了，最適合伸展。這才發現一整天下來，都是聳肩駝背，感覺肩膀到背部又重又硬，這時候將肩關節向外扭轉伸展再好不過了。

床上─隨時隨地美身塑體操

當一天結束時，可躺在床上消除腰部疲勞，順便雕塑腰身！姿勢不良造成脊椎壓迫，鬆垮的肉堆積在腰間，而骨盆前傾的姿勢，也讓腰部肌肉硬梆梆。一整天持續支撐身體重量負擔很大，腰部容易緊繃，利用美身塑體操鬆筋活骨後再入睡，隔天一定更舒暢，也更容易顯現腰身曲線。

防疫期間，大家待在家裡的時間變長，雖然也想跟著影片做些核心運動或瘦身鍛鍊，但居家辦公加上一堆家事要處理，不去學校的孩子也需要照顧，那麼無妨趁著空檔來做些身體的校正和舒緩。

※ BY SEPTEMBER LEU

（完整文章請看VOGUE.com）

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