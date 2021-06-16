練出漂亮線條！「增肌減脂」到底應該「先重訓還是先跑步」？

每次到健身中心，假如你沒有私人教練，又是剛入門的運動新手，看到滿滿的器材是不是會有點不知所措？而最常遇到，也最困擾大家的問題就是，「我應該先跑步再做重訓？還是重訓完再跑步呢？」 網路上很多文章都在討論這個問題，詢問身邊的健身教練可能也都會告訴你：「先做重訓（無氧）再跑步（有氧）。」

熱愛運動，時常分享自己運動心得的名模Angelina卻說：「這完全是看個人習慣，我都先跑步再做重訓。」她補充，若是以強度的訓練來說，先重訓再做有氧，才能保持訓練的完整性，體能狀況效果也會比較好。

「但因為我的體質是屬於很容易因為有氧而瘦的人，所以我會在跑步後多做一些深蹲等重訓運動，來維持住我比較容易消耗掉肌肉部位。有時候重訓後沒體力再做有氧運動，所以我習慣重訓前先跑步30分鐘當作熱身，自然就變成先跑步再做重訓了。」

基本上，無論是先跑步再重訓，或是先重訓再跑步，都是以個人的訓練方式和目的為取向，但主要目的都是為了達到「增肌減脂」的效果，尤其想要練出漂亮的肌肉線條的女孩們，一定要重訓搭配跑步，跑步可以幫助身體排除水分、增加代謝，體態也會更緊實。

※ BY YOYO, YOYO SU

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