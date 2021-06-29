吃起來越甜糖分越高？營養師揭「夏季水果」熱量排行：西瓜甜度討喜又不怕胖！

▲很多人誤以為越甜的水果，熱量肯定越高，對此，正妹營養師高敏敏就表示，「其實越甜的水果，熱量不一定越高」。（示意圖／取自unsplash）

許多人飯後都會習慣切一盤水果來吃，不僅有益身體健康，也能藉由水果補充維他命C，不過很多人都會誤以為越甜的水果，熱量肯定越高，對此，營養師高敏敏就表示，「其實越甜的水果，熱量不一定越高」。

營養師高敏敏表示，「越甜的水果，熱量不一定越高」，因為其實會影響水果味覺甜度的關鍵在於水果裡面的「果糖、蔗糖和葡萄糖」這三種糖的比例，「他們一樣都是每公克4大卡，但是果糖吃起來最甜、蔗糖第二甜，葡萄糖吃起來最不甜」。

她也舉例，像是「甜甜的西瓜，熱量就比萊姆還低」，並透露15種「夏季水果的熱量排行榜」，提供給民眾參考。

☀️ #釋迦 /99kcal

醣份26.6g

膳食纖維2.7g

☀️ #香蕉 /82kcal

醣份22.1g

膳食纖維1.6g

☀️ #龍眼 /70kcal

醣份17.9g

膳食纖維1.8g

☀️ #荔枝 /67kcal

醣份17.3g

膳食纖維0.8g

☀️ #葡萄 /63kcal

醣份16.6g

膳食纖維0.2g

☀️ #百香果 /58kcal

醣份10.7g

膳食纖維5.3g

☀️ #鳳梨 /51kcal

醣份13.6g

膳食纖維1.1g

☀️ #芒果 /48kcal

醣份13g

膳食纖維1.2g

☀️ #紅龍果 /48kcal

醣份12.3g

膳食纖維1.3g

☀️ #水梨 39kcal

醣份10.7g

膳食纖維1.8g

☀️ #水蜜桃 /37kcal

醣份9.7g

膳食纖維1.7g

☀️ #李子 /37kcal

醣份9.6g

膳食纖維1.7g

☀️ #甜瓜 /36kcal

醣份8.9g

膳食纖維0.5g

☀️ #萊姆 /35kcal

醣份7.7g

膳食纖維1.9g

☀️ #西瓜 /32kcal

醣份8g

膳食纖維0.3g

（以上數值為每100g之含量）。

最後，高敏敏也表示，「所以吃起來很甜的水果，不代表熱量一定是最高，應該說他的糖類比例很討人喜歡」；不過她也提醒，吃水果的關鍵還是在「攝取的份量」，每天2份拳頭大小或正常碗裝8分滿，是比較適當的，若是吃過量，再不甜的水果都還是會胖，還會影響到血糖及血脂。（編輯：郭佩蓉）

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