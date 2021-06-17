▲七種超級食物幫你排毒消水腫，還能幫你減重，並且保證你活力充沛。（圖／Shutterstock）

吃巧克力也能瘦？七種超級食物輕鬆「排毒消水腫」！減重又恢復活力

想要減重、身體健康、並且活力充沛。以下七種健康排毒超級食物可幫助你，消除水腫、重新恢復活力，並且在一周內減去1公斤！然後接下來你想持續多久，都依你高興。

1.杏仁醬

這種抹醬所含的纖維質可降低你吸收吃進去的卡路里，使這些熱量都排出體外。

2.羽衣甘藍

實驗顯示，這種蔬菜的維生素C可加速脂肪燃燒，此外，它可以啟動身體天然的解毒酵素，有助於防止肺癌及胃癌。

3.黑色巧克力

巧克力所含的抗氧化物，有助於降低人體內的壓力荷爾蒙可體松cortisol（後者與腹部脂肪有關），並改善體內循環，使皮膚散發光澤。

4.橄欖油

以橄欖油的不飽和脂肪酸取代奶油的飽和脂肪，可使你精力充沛，並活化燃脂基因。

5.櫻桃

這種水果好比天然的能量炸彈：櫻桃所含的花青素（Anthocyanin）可幫助肌膚將糖類轉化為能力，它還有褪黑激素，這種荷爾蒙有助於規律睡眠。

6.優格

一般優格及希臘優格都有的益生菌能幫助消化。優格的鈣質則可加速脂肪消解，並阻止脂肪的堆積。

7.藍莓

藍莓可說是神奇藥丸，它有豐富的纖維素可從消化道排出脂肪。此外，藍莓還有能加速脂肪燃燒的抗氧化物。

【Tips】聰明吃 簡單瘦

1、蛋有膽鹼，膽鹼這種複合物能防止脂肪吸收

2、優酪的鈣質可減少腹部脂肪堆積

3、蘋果熱量一點點，卻有4到5公克纖維素

4、橄欖油能增加促進食欲的荷爾蒙CCK的分泌

5、牛排有助於增加肌肉重量，進而加速卡路里燃燒。

6、豆類含有抗解澱粉，這種聰明的碳水化合物可加速脂肪燃燒。

※ BY SABRINA LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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