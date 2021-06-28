女星親授戶外版「雙人瑜伽」　分享居家瘦身秘招：疫情期間反而瘦了！

斜槓「瑜伽老師」的演員黃心娣，前陣子因為疫情升溫，導致原本安排好的瑜伽教學課程皆取消；但近期疫情稍微趨緩一些，她也接受了原本的學員邀請之下，安排了一堂「戶外瑜伽」的兩人課程，「這兩位學生是一對夫妻，他們住在山上剛好戶外有草皮空地，我們也做好防疫全程戴著口罩保持距離的進行。」

黃心娣為學員量身設計課程，她表示：「其實這對學生，他們工作受到疫情的影響在家時間變多，才能有時間運動，我讓他們練習雙人瑜伽，除了練身體也可以讓他們心靈上有更多的連結。」也因為學員比較少運動，柔軟度程度不同，黃心娣也利用了毛巾做媒介，讓他們可以在舒服的狀態下把瑜伽動作完成。

黃心娣與夏于喬、吳映潔（鬼鬼）的電影《女優，摔吧》受到疫情影響，延後上映時間，她深刻的感受到疫情期間大家的步調變慢，可以好好享受生活以及與家人相處，這段期間三餐都下廚料理，吃得健康且安全，她開心的分享：「疫情期間我反而瘦了，除了維持運動，三餐下廚煮一些食物原型少油少鹽，我會利用看影集的時間按摩全身，在家也停不下來。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載