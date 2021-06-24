▲《掌握代謝，90%的肥肉會自己消失》一書作者教你，平衡12大關鍵荷爾蒙、掌握你的新陳代謝。（圖／Shutterstock）

「3R飲食法」教你如何掌握代謝，讓肥肉自動消失！1天吃2千卡也不發胖

3個月賣力運動，比不上5天吃對食物！？席捲歐美的3R飲食法，重啟宛如死水的新陳代謝，1天吃2000卡也不發胖！《掌握代謝，90%的肥肉會自己消失》一書作者教你，平衡12大關鍵荷爾蒙、掌握你的新陳代謝，不只可以讓你變苗條、小腹平坦、維持健康體重，還能讓人容光煥發、皮膚晶瑩剔透、頭髮和指早健康發亮、眼神閃閃發光、不嘴饞也不容易餓、精神體力倍增又少生病⋯⋯

你知道嗎？你所吃的食物、所用的減肥法、偏愛的日常用品、看似風光的工作和生活方式……都不斷地在搞砸你的新陳代謝。

你一定用過這種錯誤的方式減肥……

每天至少1罐「無糖」飲料：（後果）肥胖的風險機率增加41%。

狂灌黑咖啡減肥：（後果）刺激肥胖荷爾蒙，讓身體渴望狂吃高熱量甜食……

一天只吃一頓，可大吃大喝：（後果）導致控制飽足感的瘦體素延後至餐後2小時釋放！

打死不運動，減肥就靠節食：（後果）從不運動的人肥胖機率高出80%。

一定也曾過著這樣搞死代謝的發胖生活……

沙發馬鈴薯爽生活：每多看1小時電視，肥胖機率就會上升2%。

包裝薄膜、免洗餐具、包裝袋、罐頭食品：雙酚A會讓胰島素驟升，進而導致脂肪囤積。

時間不夠捨不得睡覺：連續兩晚睡不好，饑餓激素會暴衝30%，飽足荷爾蒙減少20%。

邪惡的加工食物：OREO有60%的成分是糖和反式脂肪，還會讓人愛吃成癮。

搞定荷爾蒙，減肥就會變得很簡單

《掌握代謝，90%的肥肉會自己消失》一書作者透過不斷的減肥測試發現，並不是遺傳毀了自己，瘦不下來的原因是蠟燭兩頭燒的工作、在健身房裡拚命健身，靠著加工過的減肥食品、人工甘味劑、甜味的酒精飲料、以及咖啡因過活的方式。

我們每天所吃的食物、所安排的生活作息、所承受的壓力都影響著體內的荷爾蒙。該如何重新啟動體內的新陳代謝機能、強化體內的荷爾蒙，讓身體重新學會怎樣去燃燒脂肪，同時讓身體回復年輕，又延長壽命？其實，只要簡單的三個步驟──那就是荷爾蒙3R：清除（Remove）、還原（Restore）、再平衡（Rebalance）。

消除（Remove）──遠離製造肥胖賀爾蒙的加工食物：放一年也不會壞的食品，讓你得代謝症候群的機率狂飆25%。

還原（Restore）──壯大瘦身荷爾蒙、燃脂不費力：豆類的抗性澱粉有助於燃燒脂肪、莓果內的類黃酮讓肥胖基因找不到地方長肥油。

再平衡（Rebalance）──選對時間吃好料，飽食又瘦身：每4小時進食一次，就算三餐外加一頓點心，也能持續燃脂、讓肥肉不囤積。

重設荷爾蒙，甩掉30公斤的3R策略

胰島素→決定燃燒熱量或儲存脂肪

肌餓激素→促進生長荷爾蒙的釋放、讓你睡好覺

瘦體素→控制你的飽足感

甲狀腺荷爾蒙→太低變胖、太高爆瘦容易累

生長荷爾蒙→青春永駐的關鍵

正腎上腺素、腎上腺素、皮質醇→食欲的關開器

脫氫異雄固酮&睪固酮→強化肌肉、消化卡路里

雌激素&黃體素→影響腹部肥肉的關鍵

掌握新陳代謝的6大關鍵

1、清除抗營養因數：

把基因改造食品全都扔出去，把所有一直在擾亂你新陳代謝的抗營養因數、有毒的加工食品還有合成的化學食品，全都丟光光；甚至還要把也會對體內荷爾蒙有負面影響的天然食品也扔掉。

2、還原讓荷爾蒙發威的食品：

把身體所需的食物給補回來──能自然而然就強化荷爾蒙的自然新鮮食物，並把焦點集中在能引起脂肪燃燒的荷爾蒙，以及減弱儲存脂肪的荷爾蒙分泌的食物種類。這些讓荷爾蒙發威的食物也能幫助你長肌肉、讓皮膚光滑、增加體力，還有助於防止一些危險疾病的發生，例如癌症、心臟疾病、高血壓、糖尿病、代謝症候群等等。

3、一份帶來平衡的飲食計劃：

不用再算卡路里了，容易執行而且又個人化的飲食計劃，不需要挨餓，就能讓一整天的血糖和能量都保持平衡。你將學會如何組合食物，好有效的讓荷爾蒙釋放出來，以確保你能獲得適當比例的適當營養來維持體內的新陳代謝。

4、清除環境毒素：

飲用水、屋子、汽車、辦公室中所含的化學物質都在使你發胖。盡可能將大家所熟知的內分泌干擾物，從你的環境中趕出去，好持續清理身體裡的毒素。

5、補充健康食品還原營養：

現代食物供應中的每個環節，都使我們的食物流失了自然的營養成分。一旦你開始恢復攝取能強化荷爾蒙的營養，就能步上正軌了，但有些時候，你需要多攝取些特定的維生素和礦物質，才能使體內新陳代謝達到最佳狀態。

6、平衡你的壓力指數：

休息和放鬆對荷爾蒙的平衡效果很大很大，你可能吃得清淡又健康，但如果你的壓力大到讓人崩潰，或者你的睡眠時間少得可憐，那結果還是會不太好。

來源：柿子文化《掌握代謝，90%的肥肉會自己消失》 作者/吉莉安．麥可斯 Jillian Michaels

※ BY YOYO SU

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