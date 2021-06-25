宅在家輕鬆甩4公斤！台語歌后靠「1招運動習慣」開心減肉

入圍本屆金曲獎「最佳台語女歌手」的曹雅雯，先前曾放話要在短時間內鏟肉，沒想到在不能出們的情況下，讓她體重不增反減。她也開心分享瘦身方法，原來是只要有時間就在家運動，就連看影集時都在動。

先前入圍金曲時，曹雅雯提到為了走紅毯要開始「啃菜」瘦身，她竟在1個月成功減掉4公斤，讓許多因為疫情宅在家紛紛苦喊變胖的粉絲，羨慕地向她討教祕方，曹雅雯笑說：「靠遊戲健身環來培養自己宅在家愛運動的習慣！」曹雅雯在全台三級警戒這段期間，扣掉工作買民生用品、辦雜事得出門外，最高紀錄是10天沒出門。

原本就愛宅在家的她可說是「宅防疫時間管理達人」，除了固定看書、追劇外，怕在家裡養肥肉的她只要有時間就「動起來」，還可以邊看影集邊運動，她表示：「以前工作忙都會找藉口不運動，現在在家比較閒，終於能做想做的事，因此要卯起來做！」此外，原本是不愛運動的她最近還因為入手了Switch的健身環，讓她靠著玩有趣的運動遊戲來鍛鍊自己，她笑說：「不要小看健身環還有這些遊戲軟體，第一次真心覺得玩遊戲好操又好累，但玩過一輪發現能運動也很開心，滿有益身心健康的！」

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