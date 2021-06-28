一次瘦全身！「超燃脂波比跳」輕鬆甩肉　掌握正確「跳躍撇步」安靜的像貓、效果又最好！

有在健身的女孩一定知道，增加肌肉量可以提高基礎代謝，棒式、核心運動有助練出腹肌，而燃脂、有氧運動更可以讓其線條更加明顯。其中「波比跳」這個動作，時常被安排在各式高間歇運動裡，它結合了深蹲、俯臥撐、屈腿收腹等，有效鍛鍊到全身肌群，提升心肺功能之餘，也助於肌肉增長。不過許多人因為「波比跳」姿勢不正確，而無法達到最佳燃脂效果，健身網紅漢娜就將動作拆解，透過影片來指導新手波比跳的跳躍撇步。

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居家防疫為期一陣子，許多人開始在家培養運動習慣，不過少了教練親自教學，時常忽略訓練動作是否正確，也擔心有些跳躍動作會吵到樓下鄰居，或是吵到小朋友午睡，漢娜這次就分享波比跳的「跳躍撇步」，只要一點小小的技巧，就能在跳波比跳時，安靜的像隻貓。

漢娜表示在向前跳躍時，必須收緊核心腹部，若只是單純雙腳往前跳，著地時就會發出跳躍聲，這時腳掌必須踩滿地面並跳至手部外側，寬度約為深蹲時的站距，至於如何循序漸進續拆解波比跳，可以從 level 1~5 一步步練習：

level 1：練習穩固雙手以支撐地板，雙手落在肩膀正下方

level 2：身體向後快速延伸後站起

level 3：身體向下趴，縮緊腹部，藉由雙手、核心的力量向上推再起身

level 4：開始增加胸口碰地的速度

level 5：快速站起，不跳躍

少一個往上跳躍的動作，就可以避免製造噪音，漢娜也示範完整的波比跳，表示正確的波比跳基本上不太會發出聲音，可以在向上跳起、雙腳落地時，膝蓋、腳踝必須有簡單的緩衝動作，同時也可以提高跳躍的穩定度，這樣就不怕吵到樓下鄰居，或是小朋友睡午覺囉！漢娜最後也提醒大家，居家運動除了重視成效之外，也別忘了注意安全！

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漢娜

著有《漢娜女子力-陪你增肌減脂 健身又健心》

IG：Hana 漢娜