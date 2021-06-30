瘦7公斤曬出超狂螞蟻腰！莫莉Molly分享「6個瘦身秘訣」，蛋白質吃夠才能燃脂

▲莫莉Molly全力以赴，在六個月內瘦下7公斤，體脂從28％降到20％，她不藏私的分享自己瘦身秘訣。（圖／VOGUE提供）

莫莉Molly在六個月內瘦下7公斤，體脂從28％降到20％，以下是VOGUE獨家採訪莫莉Molly不藏私的分享自己瘦身秘訣。

和林依晨、Ella都合作過的私密肌保養品牌「賽吉兒」2021年邀請到莫莉Molly擔任品牌形象大使，她全力以赴在六個月內瘦下7公斤，體脂從28％降到20％，以最佳狀態拍攝形象照和電視廣告，莫莉Molly不藏私的分享自己瘦身秘訣。

去年防疫期間太放鬆，體重體脂飆到新高！

一直以來莫莉Molly都有健身的習慣，但去年防疫期間，不小心太放鬆，體脂竟然飆到28（體重則是57kg），這對有運動習慣的她來說，算是非常高，但自從接下代言，莫莉Molly督促自己從進行嚴格的體態控制，去年12月到目前為止（2021年6月），體重減了7公斤（目前50kg）體脂更降到20。

1、這三個動作最有感，激瘦小腹練出馬甲線！

社群上莫莉曬出超辣馬甲線，問到最有感的練腹鍛鍊，她分享這三個動作：棒式、側棒式、仰臥起坐。「我自己是以組合式次數來進行！一組20下、休息30秒、再做下一組，通常一天會各做六組訓練。」

不過莫莉也提醒，要讓腹部真的瘦到完美，光靠運動是不夠的，搭配飲食還有很重要的「不喝冷飲（真的一口都沒喝）」才能有效消除腹部的脂肪堆積。

2、比起蔬菜，蛋白質才是瘦身好朋友。

很多人常常問減重時期要怎麼吃，莫莉說自己只把握兩個大原則：水跟蛋白質！日本減醣名醫水野雅登曾經這麼形容「蛋白質」在減重飲食中的重要性：「蛋白質能讓進食也變成一種消耗熱量」，一般攝取碳水化合物會使身體的能量消耗增加5%~6%，進食脂肪會增加4%~5%，而進食蛋白質則會提高到30%~40%，也就是進食蛋白質，身體要花很多的能量去消耗。

同時吃夠蛋白質，才不會造成肌肉流失，兩者相加，減脂的效果才會卓越，比起計算卡路里或是限制吃飯時間，會瘦得更有感。莫莉透露，這六個月每天她的蛋白質都會吃到自己體重的1.8倍，例如現在50公斤（50×1.8=90）一天要吃滿90克蛋白質才達標。

3、喝水才能夠有效避免水腫

減重的另一個利器就是「水」，很多人怕喝水會水腫，莫莉說會水腫多是因為「在錯的時間喝太多水」，只要避免在睡前3小時大量喝水，基本上一天喝足2500C.C.的白開水，就能避免水腫，如果是重要拍攝，莫莉在梳化的時候會喝1000-1500cc的水，比起黑咖啡更能迅速消腫。

4、減重期間這些食物絕對不碰

前面講到吃什麼、喝什麼才會瘦，莫莉最後提醒大家有些食物，她這六個月完全戒斷，包含：所有含糖的食物、精緻加工澱粉，吃東西絕對不喝湯、不沾醬。

5、解嘴殘零食方案

真的嘴饞時，莫莉會吃優格，配上一些堅果或水果，或是高蛋白餅乾跟燕麥棒，有工作的時候，莫莉一定會準備2-3個燕麥棒放在包包，餓的時候吃一個，補充體力也不會有罪惡感。

6、從短程目標先完成，比較容易堅持下去

說起莫莉的毅力和拚勁絕對是一等一的強，但如果是一般人沒有辦法一下這麼拚，莫莉的建議是循序漸進吧！像是完全沒有忌口或運動習慣的人，先訂一個簡單的短程目標（2-3個禮拜），也許是一個禮拜不喝含糖飲料，一個禮拜運動1-2次等等，先讓身體習慣後，再加強強度，比較容易堅持下去。

莫莉也大方談到自己私密處的保養。「我知道女人都會很在意那邊是否有異味！這件事情最重要的還是在『清潔』，清潔沒做好，保養得再多也沒有效果。」、「我以前就很愛賽吉兒，每天潔淨後都可以感受私密肌有著清爽、舒適的感受，真的是用過後就回不去了」。

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※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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