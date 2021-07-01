劉雯超細「沙漏腰」引熱搜！超模親自教學瘦肚子必練3動作　一個月就有腰線！

▲熱愛各種運動的劉雯，也分享自己最常訓練的３種瘦腰運動。（圖／VOGUE提供）

身為國際超模，並多次登上維多利亞的秘密時裝秀（Victoria’s Secret Fashion Show）的「大表姊」劉雯，好身材無庸置疑，不過大家還是被她日前發的一張照片給驚呆，一大串的留言驚呼：「這個腰是真實存在的嗎？」

劉雯的超級細腰被暱稱為「５尺腰」、「沙漏腰」，正面毫無多餘贅肉，背面一看簡直是螞蟻般的寬度！劉雯曾經說過，「模特兒也是人不是神，模特兒會吃、會運動、會去健身、會選擇適合自己的方式去生活。」吃完之後一定要運動消耗多餘的熱量，釋放自己的壓力，讓身心得到舒展。

時常久坐的人，腰部容易囤積肥厚脂肪，往下看一圈圈的肥肉好讓人傷心，健身教練建議：「想要瘦腰、練腹部前，一定要先把核心練好，最簡單的方式就是記得隨時隨地收小腹。」而熱愛各種運動的劉雯，也分享自己最常訓練的３種瘦腰運動：

1、軸撐棒式

棒式有許多變化，能加深腹部肌肉的訓練效果，軸撐棒式、軸撐側棒式、跪姿軸撐側腹收縮，進階版再加上登山式，每個動作每天練上一輪30分鐘，一個月後絕對會看到腹部腰線的變化。

2、側抬腿

側抬腿運動針對最難對付的大腿兩側和馬鞍肉，手撐的角度同時可以影響到腹部的用力，讓腰側線也能有效被燃燒，只要能減少腰側堆積的脂肪，腰部曲線就能明顯顯現，整個人看起來就很苗條。

3、花式後抬腿

訓練臀部和腿部必做的後抬腿，對劉雯來說根本輕而易舉。想要加強運動強度，可以選擇套上彈力帶，或是使用輔助器具，能同時訓練到核心肌群，讓同一組動作牽動更多部位的肌肉線條，省時又有成效。

※ BY YOYO, YOYO SU

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