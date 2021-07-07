躺在床上就能瘦！睡前5分鐘「全身瘦身操」，翹臀、細腿、瘦肚子一次滿足

防疫在家花在床上的時間變多，懶得下床也能動一動，連瑜珈墊都省了！跟著瑜珈老師練「床上全身瘦身操」，每天5分鐘一起來躺瘦！

居家上班，睡到前一刻才起來，晚上在床上追劇，分分鐘離不開床，現在跟著小紅書上的瑜珈老師做5分鐘「床上全身瘦身操」，臀部、腹部、腿部一次練到滿，不管是睡前還是早上起床都能做，甚至想邊玩手機邊做也行，跟著這5個動作一起來「躺瘦」吧！

1、空中腳踏車

平躺後，收緊腹部，雙腿抬起

開始後在空中踩腳踏車

踩15次

2、剪刀腿

平躺後，收緊腹部，雙腿抬起約45度

開始後在空中雙腿左右交叉運動

左右來回共15次

3、左右交替摸腳踝

平躺後，雙腿屈膝，腳底平貼床，收緊腹部

開始後，肩膀、頸部微抬，雙手分別碰觸左右腳腳踝

共20次

4、動態臀橋

平躺後，雙腿屈膝，後腳跟貼床，前腳掌離開床，雙手平貼床

開始後臀部向上抬起

回到原位

重複20次

5、超人起飛

面朝下平躺，雙手、雙腿伸直

開始後雙腿、雙手同時抬起，做起落動作（不要聳肩、弓背、縮頭）

重複20次

※ BY YOYO SU, ANN PENG

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

改變人生、輕鬆養出好習慣，只要記得2大原則！

運動時間越長、越有效果？研究發現：「高強度、低頻率訓練，更有效率！」

這個腹肌太迷人！IG健身美女陳暖央的「瘦小腹」秘訣一次公開。

減醣飲食、168斷食、綠拿鐵！想瘦下來一定要嘗試的10大減肥關鍵字

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。