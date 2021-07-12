老公許願解封後三餐都想在家吃！路嘉怡防疫期間體重「不增反減」

46歲的藝人路嘉怡臉蛋、身材保養得宜，有時尚教主美稱的她，最近愛上做瑜伽，運動內衣背面有開多洞的心機設計，白皙美背一覽無遺，黑色的貼腿褲也襯托出腿部線條和渾圓翹臀。除了做瑜伽之外，路嘉怡也開始和老公討論解封後的規畫，沒想到得知對方的願望之後，竟然讓她相當崩潰。

路嘉怡夫妻倆熱愛露營，自爆超前部署買了「行動馬桶」，笑說等到疫情趨緩後就能派上用場，往後若一起出門露營，就可以避免與他人接觸，減少感染風險。而居家防疫期間，過去不常下廚的路嘉怡，現在開始定時煮三餐，貼心的她還準備菜單讓老公點菜，另外路嘉怡透露，有次老公竟然和她許願，表示希望解封以後，還可以像這樣在家吃飯，認為在家吃飯比在外面吃飯舒適、更健康。雖然要繼續煮三餐讓路嘉怡有點困擾，不過她也自誇：「還好我媽媽廚藝超好，我想我多少有點遺傳。」老公透露最喜歡她煮的紅燒肉、豬腳、各種湯類。

除了烹飪，路嘉怡最近也迷上瑜伽，透露每天早上起床後，都會做1到2個小時的瑜伽，洗完澡後便開始準備午餐，下午則是學習人類圖的課程，接著又開始準備晚餐。路嘉怡自信表示，或許因為從外食變成自己下廚，再加上規律運動，因此體重沒有增加反而變瘦了，另外她也在練習照顧心靈、往內看，希望解封後能保有更好的狀態。（編輯：侯家瑜）

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