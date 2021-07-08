過胖遭鄙視被甩！韓國妹激瘦50公斤秀出川字肌，公開不復胖菜單

▲金妮在減肥前體重曾高達100公斤， 她表示當時的她很愛吃高熱量食物，例如熱狗和拉麵。（圖／翻攝自지니金妮IG@play4justina）

韓國有一名「減肥達人」金妮，因為在2年內減了50公斤而爆紅。金妮在減肥前體重曾高達100公斤， 金妮表示當時的她很愛吃高熱量食物，例如熱狗和拉麵，由於體重過重時常受到周遭親友的奚落，還被前男友甩掉。甚至後來日常生活也受影響，脊椎受傷、爬樓梯感到吃力和健康亮起紅燈，令金妮下定決心減肥。

減肥初期，金妮運用嚴格的飲食控制方法，搭配高強度運動，以3個月時間快速減掉25公斤。然而此時的她面臨減肥的停滯期，由於嚴格抑制食慾令她患上暴食症，反而讓她發覺快速減肥其實很容易復胖，且心情會因為反覆地狂瘦和增胖而在悲喜之間來回擺盪，多處於心情低落。

金妮因而研發出長期的飲食菜單，終於成功瘦到50公斤。她公開的菜單分成三階段，首先減肥初期三餐均須進食、以糙米代替白米和攝取足夠蛋白質（肉、雞蛋和豆腐）、多攝取膳食纖維（水果、蔬菜和豆類）、戒吃宵夜和零食。至於運動方面，她則設定自己一週至少要進行肌肉訓練和有氧運動共6-7次，每次至少1小時。逐漸有成效後進入第二階段的減肥停滯期，此時應改變早和晚餐菜單，但午餐不變；同時繼續做維持一日三餐和運動。早餐可改變為豆漿水果燕麥（豆漿＋藍莓＋燕麥）、午餐可以照常吃而晚餐可為沙拉，內容可為水果、蔬菜、蛋、雞胸肉和豆腐，亦可添加地瓜以滿足澱粉攝取。金妮經過這兩階段後便成功瘦了50公斤。

而瘦下來後便進入減肥後期，也就是永恆的維持期，這階段是不復胖的關鍵。進入這階段後，早餐應吃高蛋白飲食、午餐可正常吃不過份量減半且可以吃少量零食，但晚餐依然要吃高蛋白麥片。照顧到心情的同時也維持住身材，因此金妮再也沒有復胖。

由於激瘦，金妮變得更有自信，當前男友找他復合時，她還帥氣的說：「曾經我以為我減肥是為了你，但其實不是，一切都是為了我自己。不過還是很感謝你，讓我知道原來我可以變得這麼好。」

原文自四方報