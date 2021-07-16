不用刻意節食！四個月甩30公斤　泰國網紅公開「天然」瘦身方法

泰國網紅Maikoke曾經在四個月內狂甩三十公斤，且主打完全沒有吃任何減肥藥的天然瘦身方法，因而快速在網路上竄紅，勵志的故事令人相當讚賞。而她的觀念也十分正確，雖然瘦了，但她仍主張不管什麼身材或體型，她的內在都不曾改變，最重要的仍是內在。

Maikoke公開曬出最重時體重飆漲到85.6公斤，對比如今的水蛇腰和大長腿，讓人相當不敢置信。Maikoke表示以前胖的時候，常常被嘲笑是孕婦，買衣服都只能挑大號的，直到有一天她下定決心減肥。

她表示她先戒掉愛喝酒、熬夜、吃宵夜和吃零食的壞習慣，並確保每天有足夠睡眠，她也公開四個月來吃的食物，不但飲食要均衡，且特別避免高熱量精緻食物，不過她倒沒有刻意節食，肚子餓就以健康的食物，例如水果、核桃、優格和腰果滿足口腹之慾。

另外她在四個月內做了不少運動，但她所採取的都是瑜珈墊或簡單容易取得的器材，進行空中腳踏車、抬腿和深蹲等運動，並且搭配健身操和跑步機，進行中度的有氧運動。

Maikoke更提醒所有想減肥的粉絲們，千萬不要依靠減肥藥，雖然一開始減肥時或許會很沮喪，但堅持下去就能感到體態的變化。如今的她雖然成功變得十分「亞洲身材纖瘦」，但同時也逐漸調整自己喜歡的歐美身材，一如她所說的「我的身材，自己作主，與旁人無關」。

原文自四方報