輕鬆清宿便消小腹！每天一杯「秋葵水」　還能降血糖、改善關節疼痛

每天來一杯「秋葵水」，不僅可以養顏美容，還可以改善糖尿病、高血壓、動脈硬化等慢性病，下面V編整理如何製作「秋葵水」的方法還有飲用的Ｑ＆Ａ。

秋葵，日本人將之視為「綠色人蔘」，裡面含有豐富的鋅和硒等微量元素、維生素C和可溶性纖維，經常食用可幫助消化、養顏美容，不僅如此，來自日本的市橋研一醫生研究發現每天飲用「秋葵水」可以改善便秘、消除水腫，針對糖尿病、高血壓、動脈硬化等慢性病也有緩解的效果，以下將教大家如何製作「秋葵水」以及「怎麼喝最有效」的方法。

日本醫師推薦！天然飲食療法【秋葵水】

「秋葵水」是將秋葵隔夜浸泡在水中，透過喝水，即可促進微血管血液流動，降血糖、改善糖尿病引起的動脈硬化症和關節慢性疼痛，裡面豐富的膳食纖維也能避免便秘和水腫，是擁有多種健康益處的飲食養生法。由於秋葵本身是食物，幾乎沒有藥物般的副作用，任何人都能安心攝取，因此被譽為天然補品。

日本市橋研一醫生在新書《秋葵水奇效養生法》 中也指出，陸續有醫學報告證實飲用秋葵水可獲得改善的病例，包含糖尿病、高血壓、動脈硬化、血脂異常、膝蓋疼痛、腰痛、脊椎管狹窄、下肢靜脈曲張、暈眩、異味性皮膚炎、逆流性食道炎、五十肩、腎功能障礙、便秘等。對這樣天然又簡易製作的食療聖品心動嗎？以下是「秋葵水」的製作方法。

「秋葵＋水＝天然補品」守護健康的食療方程式

【材料】

生秋葵……5根（日本或其他產地的秋葵皆可）

水……100-180毫升

【步驟】

1、將秋葵的蒂頭切除

2、將步驟1的秋葵切口朝下，放入瓶子或杯子裡，加入可以浸泡秋葵的水量

3、蓋上蓋子或保鮮膜，放入冷藏約8-12小時。將秋葵取出後即可飲用

Tips 若有農藥的顧慮，可以仔細清洗，或是在泡入水中30分鐘後再使用。泡過水的秋葵可以烹調食用。不過在泡水後的24小時內，還可以再製作一次秋葵水。

【秋葵水】最佳飲用方式

每天早上飲用1-2杯秋葵水，餐前或餐後皆可，於24小時內飲用完畢。

秋葵水可以冰鎮或常溫飲用，亦可加入溫開水。但是不可以冷凍保存或加熱！！！

若難以入口，可以加入黑醋、高湯、楓糖或寡糖等調味後再飲用。

關於【秋葵水】的四個常見QA

Q1. 秋葵水一定要早上喝嗎？

A：「早上喝比較好」。因為秋葵要浸泡在水中8小時以上，若是晚上浸泡，剛好隔天早上起床就可以飲用。但是秋葵水也不一定要在早上喝，飯前飲用、飯後飲用效果都是一樣的。可以依照目的性調節喝的時間，想減緩血糖上升，可於飯前飲用；想防止睡眠時腳抽筋，可於睡前飲用！

Q2. 為什麼秋葵水不能加熱或冷凍？

A：「可能與酵素的作用有關」。因為目前秋葵水中還有哪些有效成分尚未可知，推測酵素是影響的關鍵之一。酵素的活性在35-45℃最高，在冷凍的狀態下，酵素不會作用，高溫則會使活性消失。

Q3. 有沒有其他有效的秋葵水飲用法？

Ａ：將「秋葵浸泡在南非國寶茶」裡飲用，可以防止微血管幽靈化，改善微循環的流動。因為「南非國寶茶」是可以活化微血管內Tie2物質，並強化微血管細胞。將浸泡秋葵的水，替換成冷卻至常溫的南非國寶茶就可以了，茶的風味能還能讓你忽略菜味，更好入口。

Q4. 如何讓秋葵水更好入口？

Ａ：加「黑醋南、非國寶茶、高湯、楓糖漿、寡糖、羅漢果萃取物、檸檬、柚子等」。還有冰鎮的狀態也很好入口，不想喝冰的，可以加溫水（人體溫度即可，過熱會使酵素失去活性）飲用。要注意的是，含有砂糖、咖啡因、乳製品的飲料，會導致交感神經興奮、血流不順暢，盡量避免一起飲用。還有蜂蜜或蘋果醋有體質上的差異，也不推薦。

來源：常常生活文創《秋葵水奇效養生法》/ 作者：市橋研一

※ BY JASMINE LEE, ANN PENG

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

在床上躺著就能瘦！每天睡前5分鐘【全身瘦身操】，翹臀、瘦腿、瘦肚子一次擁有

提升免疫力這樣做！10個平時就能做到的健康養成法

「只吃６分飽、水果只在早上吃。」許瑋甯分享維持好身材的【關鍵秘訣】

瘦肚子瘦腰運動 單腳下犬式變化、單腿跪姿扭轉體式2招串聯瑜珈瘦小腹練腹肌超有效

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。