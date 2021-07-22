41歲連靜雯辣秀零贅肉曲線！腹肌立體的魔鬼身材全靠「瑜珈」

41歲連靜雯臉蛋標緻、氣質柔弱，在八點檔苦情小旦形象鮮明，沒想到脫下衣服身材結實，擁有腹肌立體的零贅肉曲線。從疫情開始至今，連靜雯每周不間斷線上瑜珈教學，近期因為居家運動正夯，5年前的瑜珈專欄也被許多網友拿出來重新複習，連靜雯表示自己真的很想持續和大家分享瑜珈，無奈前幾年工作太忙，自己練習的時間都不夠了，就沒有持續分享，但現在有了YouTube頻道，也在重新規畫怎麼用影片或圖文的方式，帶領更多想練習的朋友，一起走入瑜珈的世界。

連靜雯表示，在疫情期間，自己完全沒有茫然、不知道該怎麼辦的感覺。從宣布三級警戒在家自主防疫開始，她立刻快速的轉變思維，將所有的會議、溝通、分享會，都改成線上的方式，也不斷的學習ZOOM、GOOGLE MEET、雲端等各種方便又快速的功能，還可以邊講課邊線上投放投影片，「真的沒有學不會，只是想不想用心去學而已」。以前拍戲時只使用手機的她，現在可以開一台電腦、一台ipad、兩台手機一起線上講課，就連講課內容、投影片也都是自己獨立完成，自己拍的影片，後製音樂、特效、字幕、調光全都難不倒她。

在疫情期間，連靜雯更是獨自手包50份小禮物、手寫卡片送給粉絲，雖然這些繁瑣的工作都可以請助理代勞，但連靜雯說「能自己做我就練習自己做」。若是真的搞不定需要幫忙時，她也不會當伸手牌請別人做好給她，常常打給經紀人第一句話就是「你可以教我那個excel怎麼用嗎？」、「那個表單我要從哪邊去看？」，也因為連靜雯好學的精神，讓團隊們也都不敢鬆懈。

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