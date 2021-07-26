168斷食法好難？營養師高敏敏曝「5：2」全新輕斷食：降低腸胃負擔！

▲168斷食法不是每個人都適用，對此，美女營養師高敏敏就分享了全新「5:2輕斷食法」，不僅可以降低腸胃負擔，也能讓身體更有時間自我修復。（示意圖／取自unsplash）

近年「168斷食法」掀起熱潮，透過調整進食時間，達到控制飲食的效果，不過，168斷食法執行起來不簡單，也不是每個人都適用的，對此，美女營養師高敏敏就分享了全新「5:2輕斷食法」，不僅可以降低腸胃負擔，也能讓身體更有時間自我修復。

營養師高敏敏表示，有些人會覺得168斷食法，一直限定整天吃東西的時間，很不適合自己，因此，她便分享全新的「5:2輕斷食法」，也就是一週7天，選不連續的2天輕斷食，加上5天正常均衡吃。

那麼該怎麼做呢？高敏敏也曝光「5天健康正常吃」和「2天輕斷食」的建議食物。

「5天健康正常吃」

✔️#豆魚蛋肉一掌心

如：豆類/豆漿、鮭魚、奶類、魚類、肉類、蛤蜊、蛋

▪️豆類：豆類/豆漿

▪️魚類：海水/小型

▪️蛋：每天1-2顆

▪️肉：雞、豬、牛、羊

⚠️避免加工肉品

✔️#飯跟蔬菜一樣多

如：綠豆、紅豆、饅頭、玉米、南瓜、土司、地瓜、白飯、麵類、穀類

▪️少加工精緻食品

▪️多纖維多種類為主

⚠️口感綿密鬆軟的耕莖類也是澱粉

✔️#菜比水果多一點

如：菠菜、番茄、四季豆、紅蘿蔔、花椰菜、洋蔥、椒類、高麗菜、菇類、小黃瓜

▪️每餐都需要蔬菜

▪️多吃每種顏色

▪️減少生食

✔️#每餐水果拳頭大

如：香蕉、櫻桃、小番茄、蘋果、奇異果、芭樂、葡萄

▪️多吃各式顏色、種類的水果

▪️控制份量

✔️#堅果種子一茶匙

如：核桃、芝麻等

「2天輕斷食」

可以用清蒸的方式料理以下食物（盡量吃原型少過度烹調的食物，讓腸胃輕鬆一下）

▪️男生熱量<600大卡/日

▪️女生熱量<500大卡/日

✔️#早餐建議

蛋 x1顆

蘋果 x1顆

蔬菜 x2份

地瓜 x1個

✔️#晚餐建議

堅果 x1小把

蔬菜 x2份

鮭魚 x1個掌心

高敏敏說，除了飲食均衡，水份充足及適當運動也很重要。要「多喝水、少喝含糖飲料」，每日最1500-2000cc；另外，「適當運動」也不可少，每日至少運動30分鐘。最後，高敏敏也提到，其實對現代人來說，斷食可以減少身體腸胃負擔，若做對斷食法，更能培養吃不胖的好體質，「168、1212等數字斷食法，執行起來不適合自己的作息時間的話，不妨試試5比2吧」！（編輯：郭佩蓉）

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