35歲後「怎麼吃怎麼胖」？分析3大肥胖類型，對症治「胖」！

▲《我要瘦下來：養好腎，一定瘦！》一書中，詳解3大肥胖類型，對症治「胖」，減肥才不做白工。（圖／Shutterstock）

以中醫的觀點來說，女性的身體從35歲開始，就不容易將食物轉為「能量」，吃下肚的食物會直接轉為脂肪和膽固醇，造成肥胖。同時，身體會轉「陰」、轉「虛」，當體質又濕又冷，又無法補「氣」，就算努力控制飲食、多做運動，也很容易做白工。一般人以為，只有男性需要顧腎，但其實腎對女性更重要！以中醫來說，腎有「先天之氣」（能量），隨著年齡越大，就流失得越多；以西醫的角度來說，腎會影響女性荷爾蒙的分泌，讓脂肪分解的功能下降，因此一過35歲，女性就特別容易胖。

《我要瘦下來：養好腎，一定瘦！》一書中，詳解3大肥胖類型，對症治「胖」，減肥才不做白工。

1、吃太多、吃太飽＝食毒體質：容易便秘，常常吃太多，喜愛炸物，肉食主義，內臟脂肪過高。

減肥方法：每餐留「一口」不吃，從快走、早一站下車等方式稍微增加活動量。

2、體內循環不良＝瘀血體質：血液循環不良導致代謝不佳，容易肩頸痠痛，手腳冰冷，黑眼圈明顯。

減肥方法：注意身體保暖、多泡澡，並大量攝取優質蛋白質，且要好好抒發壓力。

3、容易水腫＝水毒體質：體內水分不容易排出，或是缺水，容易水腫，消化不良、易口渴。

減肥方法：吃比較好消化的食物，運動從簡單的、不會乳酸堆積的項目開始。

沒有顧好「腎、肝、脾」，就算改變飲食、規律運動，效果也有限。

我們很常聽到「代謝」會影響身體，但是究竟代謝是什麼呢？其實，代謝就是讓食物轉化為能量的步驟，在中醫認為的人體五臟中，以下三「臟」會直接影響到代謝的功能：

腎：掌管的女性賀爾蒙減少，脂肪分解功能就會下降。

脾：負責消化功能，脾功能衰退，腸胃就會受到影響。

肝：控管自律神經，自律神經失調，讓你不餓也想吃。

當脂肪分解變慢、消化功能變差，再加上不必要的食欲，年過35歲以後，不胖都很難！睡眠、飲食、運動──三大瘦身關鍵，以「養腎」為目標，就能一次就到位！保養「腎、肝、脾」這三個部位，等於是同時改善導致肥胖的三大因素：內分泌、腸胃和自律神經。專為「補腎、養脾、護肝」設計的飲食、睡眠和運動建議，讓老化的影響最小化，讓身體配合不同年齡的代謝力，不勉強自己爆汗運動，不逼迫自己餓肚忌口，讓中年發福遠離你！

【飲食建議】

‧「鹹」、「黏稠」的食物，有助補腎：海帶芽、蝦子、貝類、鯛魚、山藥、滑菇。

‧運動後，多攝取蛋白質和醣類：修復肌肉纖維、補充運動中被肝醣分解的蛋白質。

【穴位按壓】

‧腸胃不適：按壓後背中心、脊椎兩側兩指寬的脾俞穴，改善胃酸過多、胃痛。

‧消除便秘：按壓肚臍四周的天樞穴和大巨穴，提高肝機能，使排便順暢乾淨。

【運動重點】

‧腹部與下半身的緊實運動：打通腰腹至大腿的淋巴循環，打造下半身的肌肉量。

‧放鬆全身的紓壓伸展：提高下半身的肌力和穩定度，改善上半身的血液循環。

搭配中醫獨家瘦身秘訣，不管幾歲都能瘦！

‧最適合減重的季節是「春天」，但是這也是腸胃容易有問題的季節，加上按摩位於胃部後側、後背中心的「脾俞」穴，調整腸胃健康。

‧習慣吃甜食的糖中毒現象，用「酸的食物」來克制。（葡萄柚、蔓越莓）

‧用「訂定短程目標」和「晚上搭配助眠香氛」，讓交感／副交感神經順利切換，有效打開燃脂開關並確實增加瘦體素。

‧無論哪個年齡，都要注意蛋白質的攝取，增加肌肉，才能增加基礎代謝。

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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