斷食法會讓肌肉流失嗎？吃不到基礎代謝無法減重？專家破解常見的瘦身迷思

▲人氣健身Youtuber Dr.史考特在新書中，特別用科學的角度去破解常見的瘦身迷思。（圖／Shutterstock）

減重要成功，一定得吃到基礎代謝率？斷食法會讓肌肉流失？人氣健身Youtuber Dr.史考特在新書中，特別用科學的角度去破解常見的瘦身迷思。

不知從何時開始，「吃到基礎代謝率」變成減重的鐵則。在網路上看一些減重社團的討論區，如果有人分享自己減重的故事，底下幾乎一定會有人留言問：「有沒有吃到基代？」本名王思恒，現為內湖恆新復健科診所院長的人氣健身Youtuber Dr.史考特在新書中，特別用科學的角度去破解常見的瘦身迷思。

一天吃一天不吃，持續30天基礎代謝完全沒變化

從一篇2019年發表的研究來看，奧地利學者招募30位受試者進行一個月的「隔日斷食」，也就是一天可進食、一天完全不吃的高強度飲食控管，並測量了參加者的基礎代謝率。雖然這樣的極端斷食法聽起來很地獄，不過發現在健康人身上並沒有產生副作用。而一個月過後，受試者平均減去了3.5公斤體重，但基礎代謝率幾乎沒有任何變化！依照上述研究來看，也就是說未來的一個月中，就算你只有一半的日子吃飯，另一半天數只喝水、什麼也不吃，也不必擔心斷食影響基礎代謝率，而且還能減重喲！（我強烈懷疑受試者並沒有完全聽話，否則減重成效不應該只有3.5公斤。）

統整現有的斷食研究，科學家發現間歇性斷食的減重效果，跟傳統節食法是類似的。一週裡面選個幾天斷食，就算熱量攝取沒到達基礎代謝，相較於每天都少吃一些、但有吃到基代比起來，減重效果是相似的。每天都要吃到基礎代謝值的說法，並沒有科學根據。事實上我用英文的關鍵字搜尋，完全找不到任何學術與通俗的相關資訊。

吃不到基礎代謝，身體會進入節能模式？

「吃到基代」，是在過去幾年由幾位網路名人提出的概念，其中的邏輯是：當吃下的熱量少於基礎代謝值時，身體會無法維持正常生理運作，因此進入節能模式。反之，吃下的熱量少一些，但不要低於基代，節能模式就不會被打開。

這個理論乍聽合理，但人體的運作並不是這麼非黑即白的。節能模式不是一個開關，反而比較像是一顆音量的旋鈕。舉個例子，有些人用電腦喜歡一次開很多個視窗，一個視窗看電影、一個聽音樂、一個用通訊軟體、再開個Word寫作業。隨著我們應用程式越開越多，電腦處理的速度就越來越慢，但並不會開到某個數量的視窗，就出現所謂「慢速模式」。

同樣的道理，我們的身體會偵測數天內的熱量攝取總和。當這個數值降低，基礎代謝率與活動耗能就會跟著下降。吃得越少，下降越多，並不會因為某天低於基代，就正式地進入「節能模式」。

那麼，有沒有減重20公斤，同時能維持代謝率不下降的方法呢？我可以肯定地說，這是做不到的。體重越輕，代謝一定越低。開一台五噸貨車的油耗，難道會跟Yaris一樣嗎？我對減重者的建議是：不管你想每天少吃一點，或是一週選一兩天完全不吃，都不用擔心有沒有吃到基代。

第一，基礎代謝率需要實驗室等級的器材才能精準測量，雖然市面上的各種體脂計「宣稱」能測，但精準度往往慘不忍睹。第二，基礎代謝率對減重並沒有特殊價值，不需要為了它去對熱量的攝取斤斤計較。

斷食法會讓肌肉流失？

至於講到斷食法，是近年相當火紅的飲食法之一，其優勢在於方便、易懂、沒有模糊空間。「從今天開始不吃早餐」、「週三跟週六整天只吃晚餐」，這樣簡單的兩句話，就可以完整解釋16:8 斷食法與一週兩次24 小時斷食法的執行要點，大概沒有比這更好懂的飲食法了。

但有一好沒兩好，斷食法一直備受質疑是否會影響肌肉生長，甚至使肌肉流失？我想來為斷食法做幾點澄清：為什麼我敢推薦間歇性斷食法？不吃東西難道不會造成肌肉流失嗎？

要回答「斷食會不會流失肌肉」這個問題，我們必須先瞭解兩件事情：

1、肌肉對人類生存至關重要，我們的祖先在野外採集、打獵都靠它。沒有肌肉，就沒有食物。

2、正因為肌肉是生存所必須，禁食中的人體會儘可能地保護肌肉不流失。人體面對熱量短缺時，會轉為燃燒酮體、脂肪酸做為主要能量來源。這樣聰明的設計，讓人類免去了「棄肌保腦」的尷尬局面。在脂肪組織耗盡前，身體會儘量不去動用寶貴的肌肉，不然哪有力氣在險惡的環境求生呢？

舉個例子：假設我們居住在寒冷的北方，為了度過寒冬，先為自己打造一棟堅固的木造房屋。屋子裡家具（肌肉）應有盡有，布置得相當舒適，倉庫還堆滿了木柴（脂肪），做為火爐的燃料。結果這年冬天特別寒冷，我們窩在沙發上發抖到受不了，撿了一把斧頭，就把沙發劈了丟進火爐裡燒。What？？這樣不是很蠢嗎？倉庫裡明明就堆滿了燃料（脂肪），為什麼要把有重要用途的沙發（肌肉）先拿去燒了？

研究證實「斷食法」主攻減脂

在天擇演化的觀點上，身體有充分的理由不去動用肌肉做為燃料。那麼在現實世界中，有沒有科學研究能佐證呢？2010年發表在《肥胖（Obesity）》期刊上的文章，或許能替我們解答。學者Bhutani招募了16位肥胖成年人進行8 週的斷食治療，他們所採用的「隔日斷食法」方法如下：

斷食日：每日所需的25%熱量，在中午12點到下午2點間攝取，其他時間禁止攝食。正常日：隨心所欲地進食，何時吃、吃什麼，完全自由。換句話說，在禁食日受試者要忍受極低熱量飲食，並統一在固定時間內進食完畢。

八週後Bhutani以電阻式體脂計測量受試者的身體組成，結果發現他們平均減去了5.4公斤的脂肪，但肌肉量完全沒有減少（甚至微幅上升）。減去5.4公斤的純肥肉，卻不用犧牲一絲一毫肌肉，這是多麼夢幻的童話故事阿！除此之外，受試者的腰圍、三酸甘油酯、低密度脂蛋白（壞膽固醇）皆顯著下降，這意味著他們心血管疾病風險獲得改善。

雖然上面的研究看來很吸引人，但這是特例非通則。

為了避免減重時肌肉流失，我還是會建議以間歇性斷食法減重的朋友，做任何形式的肌力訓練，不管是健身房器材、TRX、家裡用啞鈴深蹲，甚至到公園吊單槓、做伏地挺身都很好。時至2020年，共有八篇研究以重量／肌力訓練搭配間歇性斷食，其中大多數受試者的肌肉量都無顯著下滑，甚至有一篇讓人同時增肌又減脂。

許多間歇性斷食法招致的批評都是因為目標不明確，間歇性斷食法本來就是一個體脂肪的「減法」，不是可以增肌的「加法」。

對一個追求最多肌肉量、不限體重量級的運動員來說，舉起最大重量是他的唯一目標。什麼腹肌、線條、血脂肪對他來說一點意義也沒有，那麼間歇性斷食對他來說有幫助嗎？當然沒有！但對於一個想要同時保持高肌肉量與低體脂的健美運動員（或任何人）來說，間歇性斷食法有沒有它的角色意義？我相信是有的。

內文擷取/ 三采文化《一分鐘健瘦身教室2 Dr.史考特的科學增肌減脂全攻略：最新科學研究 X 秒懂圖表解析，破解41個健瘦身迷思！》/作者：史考特醫師

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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