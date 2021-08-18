女神安妮健身有成！泳池辣曬比基尼美照　不藏私秀美胸和水蛇腰

32歲安妮擁有烏克蘭、俄羅斯血統，深邃五官猶如洋娃娃，加上34C、24、35.5完美三圍，被視為女神級，已經在台灣發展10年的她，去年拿到中華民國永久居留證，直呼自己像是半個台灣人。安妮從不吝分享好身材，近日釋出一系列泳裝照，讓人一飽眼福。

日前《姊妹淘》曾透過專訪，請安妮親自示範如何練就前凸後翹的好身材，幾乎不吃澱粉的她，對飲食特別講究，也大方公開瘦身食譜！

安妮寫下：「夏天的最後一個月才剛剛開始～讓我們用比基尼照填滿它！」隨文附上在宜蘭民宿拍的舊照，只見她穿的三點式泳裝，胸前挖了一個水滴狀的洞，渾圓美胸大方見客，結實腹肌、水蛇腰也相當傲人，身材好的沒話說。

另一張坐在泳池邊的全身照，安妮115公分大長腿交叉擺放，十分勾人，網友看了激讚：「我的女神」、「腰好細」、「健美的身材」、「怎麼穿都美」！

安妮上月中在臉書發文，回憶來台滿10年，從小女孩變女人，期間陷入低潮，身邊總有很多人陪伴，而這10年也完成很多事，主持節目、演戲、上雜誌封面、走金鐘獎紅毯、代言產品、拿到中餐丙級證照、贏得國際舞蹈比賽冠軍、出書又發單曲，她感性地說：「感謝台灣一直支持鼓勵我，謝謝你們當我家人，我會繼續努力下去喔！」（編輯：楊穎軒）

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