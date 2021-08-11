陳庭妮為戲增重10公斤，身材零走樣！親授「增肌減脂」讓線條變好看的秘訣

▲陳庭妮體重增加10公斤，身型卻沒有走樣，最大的關鍵就是保持高強度的運動量，並且「增加身體的肌肉量」。（圖／VOGUE提供）

一般我們採訪女明星，都是分享一個月瘦了幾公斤，這次很特別，我們採訪到的卻是增加了10公斤！

身高175的陳庭妮一直都保持著52公斤的纖細身材，不過前陣子為了拍戲角色需要，特地增胖到62公斤，比起原本的體重足足多了10公斤。雖然戲拍完後，很快就瘦了5公斤，回到57公斤，不過她並沒有很擔心，也沒有急著要趕快恢復到原本的數字。陳庭妮解釋，「其實我的重量大多是肌肉，不是脂肪，所以原本52公斤的褲子我現在還是穿的下。」

最難的不是降體重，而是提升肌肉量

陳庭妮體重增加10公斤，身型卻沒有走樣，最大的關鍵就是保持高強度的運動量，並且「增加身體的肌肉量」，當肌肉量提升後，身體基礎代謝率也會跟著提升，讓瘦身更有效率，也不易堆積脂肪。很多人減肥是為了減體重，但體重只是個數字，增肌減脂才是減肥的根本原則。

如何增加肌肉量？

增加肌肉量不但身材線條變好看，代謝也跟著提高，只要正常飲食，不需要特別節食也能保持好身材。陳庭妮表示，雖然女生都不喜歡重訓，但重訓真的是增加肌肉量一定要做的訓練。

陳庭妮現在每週運動兩天，每次一個半小時，除了一對一的教練課，平時在家也會打開youtube跟著做瑜珈，或是出門跑步，假如真的沒時間，就會泡澡，加強身體的新陳代謝。

「臀推運動」瘦下半身

陳庭妮除了全身重量訓練，也會特別雕塑部位，像臀部一直是她最想瘦的，她就會特別增加臀部訓練，利用槓片的重量練「臀推運動」（Hip thrust）。看似只是一個簡單的動作，加了槓片重量之後，不但能強化臀部肌群的訓練，改善臀型外觀大小，還能加強核心肌群的力量，可以說是「練翹臀」必做的動作之一。不過，健身教練也提醒，想要整體身型好看可不能只專練一個部位，一定要搭配菜單整體訓練。

臀推運動４步驟：

1、首先坐在地上，把槓鈴滾到大腿上端的位置。

2、注意，肩胛貼實重訓椅，固定肩胛的位置。

3、雙手握在槓鈴上，收緊軀幹、核心肌群用力，以髖關節為主動。

4、屁股用力向上夾緊，背部維持平坦，身體成為一條線後，停頓1-2秒，才慢慢放下。

臀推運動影片示範：

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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