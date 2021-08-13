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淘美麗美體瘦身

擁有仙女手臂視覺秒減3公斤！簡單5分鐘「緊實蝴蝶袖」超有感

▲ 超有感5分鐘手臂緊實運動，居家健身向嬸味蝴蝶袖說再見！（圖／楊允兒UNA 授權）
文 : NOWnews今日新聞

居家防疫人人有責，宅在家無法出門運動讓你悶到壞掉了嗎？健身房、運動中心不能去，「宅健身」很重要！YouTube頻道「楊允兒UNA」分享居家健身影片，5 分鐘手臂緊實運動加拉筋舒緩，夏天無袖衣服穿起來，甩開嬸味蝴蝶袖，簡單 5 分鐘就讓網友們留言大喊「超有感」！

影片中UNA共教學 6 組不同的緊實手臂動作，包括「手臂打直開合開上」、「手臂打直掌心向外畫圈」、「手臂打直掌心向前拍打」、「手臂彎曲水平拍打」、「手臂彎曲開闔」、「手臂向後屈伸」，外加最後的 2 組伸展拉筋動作。

▲ 水平拍打運動，要注意每一步都要做到精確、不求快。（圖／楊允兒UNA 授權）

網友跟著影片做，紛紛直喊超有感：「做沒幾下，就好有感，好酸好酸」、「超酸！！！好有感～」、「哇～手臂不是我的了啊啊啊」（影音編輯：謝美伶）

▲ 可拿家中保溫瓶、水壺來加深重量，訓練會更有感。（圖／楊允兒UNA 授權）

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Tags : 仙女手臂居家健身手臂緊實簡單緊實蝴蝶袖蝴蝶袖視覺運動

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