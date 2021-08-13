擁有仙女手臂視覺秒減3公斤！簡單5分鐘「緊實蝴蝶袖」超有感

居家防疫人人有責，宅在家無法出門運動讓你悶到壞掉了嗎？健身房、運動中心不能去，「宅健身」很重要！YouTube頻道「楊允兒UNA」分享居家健身影片，5 分鐘手臂緊實運動加拉筋舒緩，夏天無袖衣服穿起來，甩開嬸味蝴蝶袖，簡單 5 分鐘就讓網友們留言大喊「超有感」！

影片中UNA共教學 6 組不同的緊實手臂動作，包括「手臂打直開合開上」、「手臂打直掌心向外畫圈」、「手臂打直掌心向前拍打」、「手臂彎曲水平拍打」、「手臂彎曲開闔」、「手臂向後屈伸」，外加最後的 2 組伸展拉筋動作。

網友跟著影片做，紛紛直喊超有感：「做沒幾下，就好有感，好酸好酸」、「超酸！！！好有感～」、「哇～手臂不是我的了啊啊啊」（影音編輯：謝美伶）

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