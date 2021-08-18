「好好喝水」6個月就能體重下降、改善膚色不均？ 醫生解密減肥飲水妙招

依稀記得幾年前曾有個礦泉水廣告，洗腦式的臺詞一直勸人：「沒事多喝水、多喝水沒事。」其實說得沒有錯，長期讓身體處於缺水狀態，人還真的會很「有事」。

水可以幫助體內酸鹼平衡，水喝不夠的人，身體基本上都偏酸。其他還有代謝不良、肥胖水腫、腸道便祕、皮膚老化等。雖然電波拉皮、注射玻尿酸或長效膠原蛋白、埋線拉提、幹細胞療法……醫學美容可做的項目百百種，或多或少還真的有淡化淚溝法令紋、撫平皺紋、創造小V臉等效果。不過，回到源頭，皮膚老化的關鍵還是在於人體缺水。而臉上膚色不均勻，很大一部分也跟喝水喝不夠、內臟無法有效排毒有關，臉生暗瘡與痘痘反應出體內臟器的健康危機，例如下巴周圍長痘，很有可能是內分泌失調。腸道若不健康，臉色就枯黃黯淡，更嚴重一些，為便祕所苦，連帶皮膚還有可能出現內分泌性過敏反應。

人若缺水，如同旱季的溝渠，髒汙全卡在裡頭，下場夠大的雨，活水沖過，馬上清潔溜溜不發臭不卡垢。傳統養生書籍建議喝水量為「體重×30CC」，但其實每天應該要能喝到3000 CC的水。臨床研究，女性若每天喝至少3000 CC的水，連續6個月後，有的肌齡年輕10歲、有的體重下降，甚至有便祕問題的，喝水養生後，肌膚水潤透亮，容光煥發全寫在臉上，問題自然消失。

當然，還要依照個人實際狀況做增減。如果你運動時間很長、流汗流很多，又愛進烤箱、蒸氣室，躺岩盤浴排毒，有可能需要喝超過3000 CC。或是去比較炎熱、乾燥的地方旅行，喝水量也需要往上加。甚至，這陣子喝酒喝多了、吃得太油膩，喝水量也都要再調整。需要加還是減，有個簡易的自我檢測方式：「品嘗水的味道」，人體處於缺水狀態，水的味道嘗來特別甘甜，若已經喝夠了，再喝下去，水的味道會轉苦，讓你不要再喝了。這是人體自我平衡的機制，靜下心來，你一定能察覺到味覺的變化。

若以3000 CC為基準，要怎麼喝呢？

起床先喝500 CC溫熱的水，慢慢喝，小口小口喝，讓腸道慢慢醒過來，然後去上廁所。 到中午前再喝500 CC，不用擔心，很容易達到。 中午及下午都可以盡量喝，一樣是慢慢喝，到了傍晚五、六點太陽下山之後就要開始少喝。 入夜後一整晚不要喝超過500 CC，尤其是睡前2小時，儘量不要喝任何飲料，這是為了要避免半夜起床上廁所，中斷睡眠。

針對想減肥的人，另有一個喝水小妙招，就是在進食前先喝500 CC，再搭配運動，減肥、排毒效果會更明顯。記得，一樣是小口小口喝，不要牛飲。此外，坊間流傳著一個錯誤的迷思─胃不好不能多喝水，尤其吃飯時不要喝。這是不正確的觀念，胃脹氣的原因不是因為吃飯時喝水，不敢喝水、水喝不夠，讓腸胃道血液循環不良，胃會更不舒服。請以「小口小口」喝水的方式，每天至少喝3000 CC溫水，有智慧去選擇對自己好的生活習慣。

攝影：GETTYIMAGES; 來源：時報文化《不生病的藏傳養生術》 作者/ 洛桑加參

※ BY YOYO SU

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