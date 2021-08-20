想減掉身上多出的那幾公斤很難嗎？答案是肯定的，特別是如果你對於降低體重這件事情抱持錯誤的觀念與期待；儘管有不少減重資訊都傳遞著瘦下來並不難的觀念，但是紐約知名營養學專家Karen Ansel說，首先你要認清的事實就是，想降低體重絕對需要憑藉毅力和原則；體重數字背後反映的是個人種種的生活習慣，許多因素導致了一個人今天的體重與體態，因此單單只靠著少吃、或只想藉由簡單的小小改變就達到理想體重幾乎不可能；即使真的達到了，也很難維持。想要好好地朝理想體重或身材邁進，專家說別作以下幾件事：

1、卡路里迷思

Ansel提到，人們在減肥期間最常犯的錯誤就是，誤以為所有健康食物的熱量都很低；確實多數天然健康食物所含的熱量都比垃圾食物來得低，但也不能因此就毫無節制；另一方面，如果一味以「降低熱量攝取」為手段，不顧飲食內容是否均衡營養，儘管體重會下降，卻等於是以健康做為交換；低卡路里飲食也會嚴重影響情緒，通常採取低卡減肥法的人在開始幾天後就會陷入負面情緒中，並且容易因過度限制而引發反彈效果，反而更想吃垃圾食物或引發爆食；同時，極端的卡路里限制還會對免疫系統帶來長遠的負面影響。

2、過度執著於戒掉某類食物

「自從不吃碳水化合物後我就瘦了好幾公斤」、「聽說隔壁部門的女生戒掉牛奶、起司後身材變超好！」像這樣的「傳聞」你可能聽過不少，許多減肥中的人也很熱衷於戒澱粉、戒糖等方法。實際上，多數營養專家都不認為把體重問題歸咎於單一類型食物是對的；「很多人太執著於排除某類食物，而忽略了他們的體重可能是更大的問題造成的，比方說整體而言吃太多了、作息不正常、太晚吃…。此外，老是採取戒除單一食物減肥法的人，因為一再改變自己的飲食原則，在恢復正常飲食後，也很容易面臨不知道怎麼吃才對的窘境。

3、太認真健身也是錯

隨著運動風氣盛行，許多想減輕體重、改善體態的人也開始會謀求運動的幫助；通常在一開始最容易一頭熱的階段，很多人會為了盡快看到成效而將自己繃得太緊、運動時間和強度拉得太高；不僅容易使身體不堪負荷或受傷，也很可能因為無法堅持下去而放棄。踏實地建立適合自己的運動方式才是正道。

4、以為脂肪是不好的

如果以減重、瘦身的立場來看待脂肪，很多人都會覺得脂肪是無用的、會導致肥胖的。然而實際上身體機能要正常運作就不能沒有脂肪，此外脂肪也可以帶來飽足感；因此即使在減肥期間，也不能不吃含有脂肪的食物，如果完全戒掉脂肪，反而很可能讓你感覺怎麼吃也吃不飽，因此攝取過了過多的碳水化合物或其他類營養。

5、期待馬上見效

雖然有許多倡導減肥不難的言論，然而真正開始減肥後，想快速達到效果卻是很不切實際的想法。對於體重減輕，體內的天然機制會自動啟動並保護身體去對抗這樣的過程，因此降低體重本來就不容易；許多人都將減重想得太容易，並且給自己設定不適當的目標時間軸，當成效不如預期時便很容易沮喪、放棄。與其如此，更應在一開始就建立正確觀念，並且給自己設定踏時且能長期實行的減重方法。

6、不要太極端

減肥中的人很容易把肥胖想得很罪惡，並且以近似處罰的方式嚴苛鞭策自己，比方規定自己早上5點就得起床運動、不能跟朋友吃飯、過午不食…，正如前面所傳遞的幾點觀念所述，理想的減重計畫不該是短期、過於激烈的，應該是長期的、健康的、可以確實執行的；此外很重要的一點是，減重計畫也不應該剝奪掉你的生活樂趣；比起極端手段，可以試著從簡單的生活習慣改變開始做起，比方用走路代替搭公車、戒掉含糖飲料、改變和朋友吃吃喝喝的聚會形態等。

7、運動前不吃東西

運動前，你需要充足的體力才能發揮好的運動表現，並且讓自己能無後顧之憂的全心投入；千萬不要因為擔心吸收變好而空腹運動，讓自己在頭重腳輕、虛弱、頭腦不清醒的狀況下從事運動，不僅沒辦法獲得預期成果，也會大大提高運動風險。至於要吃什麼，詳細的飲食內容可以依照個人習慣而定，前提是盡量選擇健康食物。

※ BY YOYO SU

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